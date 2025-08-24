Meteorología
La Confederación del Ebro previene de posibles crecidas en barrancos y cauces menores ante los avisos de tormentas
El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña
EP
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos este domingo 24 de agosto como consecuencia de las precipitaciones que se esperan a lo largo de la jornada y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a emitir varios avisos amarillos y de nivel naranja con el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en una hora.
El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) y Cataluña.
Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
- Cambios en las etiquetas de la DGT en 2026: los coches afectados
- Huracán Erin en España: ¿cómo se notarán sus efectos en la Península?
- La empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja renuncia al contrato