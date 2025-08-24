Meteorología

La Confederación del Ebro previene de posibles crecidas en barrancos y cauces menores ante los avisos de tormentas

El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña

Río Gállego cerca de Zuera.

Río Gállego cerca de Zuera. / EUROPA PRESS

EP

ZARAGOZA
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos este domingo 24 de agosto como consecuencia de las precipitaciones que se esperan a lo largo de la jornada y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a emitir varios avisos amarillos y de nivel naranja con el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) y Cataluña.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

