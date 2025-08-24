Tras pasar por un hospital
El alcalde del pueblo de Toledo que inició una huelga de hambre para pedir un instituto la suspende una semana después
Agustín Jiménez, de 76 años, había perdido más de 4 kilos, factor que se une a su condición de diabético, con el consecuente riesgo de complicaciones
EP
El alcalde socialista de Noblejas, Agustín Jiménez, ha suspendido definitivamente su huelga de hambre, mantenida desde el pasado lunes, 18 de agosto, para reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en su municipio.
El primer edil del municipio toledano había anunciado el pasado viernes, en una rueda de prensa, que mantendría las acciones de protesta por la construcción del centro, una reivindicación que se ha prolongado durante 20 años y que este verano ha adquirido un nuevo empuje con el lanzamiento de una recogida de firmas seguida de la huelga de hambre convocada por Jiménez.
Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Noblejas han confirmado a Europa Press la suspensión definitiva de la huelga, tras permanecer durante el sábado en un centro hospitalario y regresar a su casa durante la madrugada.
El mismo viernes el propio Agustín Jiménez adelantaba su traslado al hospital por recomendación de su médico, Juan José Rodríguez Sendín, que había venido supervisando la huelga, y que advertía sobre los riesgos de salud para el regidor socialista.
Jiménez, que cuenta con 76 años, había perdido para entonces más de 4 kilos, factor que se unía a su condición de diabético, con el consecuente riesgo de complicaciones.
