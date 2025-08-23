Frutas y verduras a diario, menos precocinados y nada de bollería industrial: así serán los menús escolares el próximo curso

Más del 40% del alumnado de Infantil y Primaria comen a diario en el centro escolar. Antes de impulsar una normativa, todavía por desarrollar, para hacer más saludables los menús de residencias y hospitales, el Gobierno ya había decidido que los menús escolares necesitaban un cambio. En abril, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 315/2025, que promoverá que todas las niñas y niños tengan acceso cada día a una alimentación sana, nutritiva y variada. Comenzará a aplicarse a lo largo de ese próximo curso 2025/2026 señalan a EL PERIÓDICO desde el Ministerio de Derechos Sociales, que ha impulsado la normativa, porque las empresas de catering tendrán un margen de adaptación.

La futura normativa prohibirá las bebidas azucaradas en las comidas y asegurará el consumo diario de frutas y verduras en los comedores, donde también abundarán las legumbres. El texto especificará que al menos el 45% de las raciones de frutas y hortalizas que se sirvan en colegios e institutos deberán ser de temporada y que, al menos el 5% del gasto mensual que cada comedor escolar destine a la compra de productos, debe usarse para adquirir alimentos de producción ecológica.

Sin bollería industrial

La norma también restringirá la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas en las máquinas de 'vending' y en las cafeterías de los centros. Se trataría de aquellos productos que superen un contenido máximo de cinco gramos de azúcares por porción envasada. Esta restricción se daría también para las llamadas bebidas energéticas. A esto se suma, además, que el texto normativo plantea la prohibición de que las máquinas de 'vending' ofrezcan publicidad de cualquier producto, y de que estas máquinas se instalen en zonas a las que puedan acceder el alumnado de infantil y primaria.

El real decreto va a limitar los platos precocinados a solo una ración al mes

Además, el real decreto que, como se ha dicho, dará un margen a las empresas de catering para adaptar los menús, va a limitar los platos precocinados a solo una ración al mes. Esto significa que comidas como pizzas, empanadillas o frituras que sean precocinadas solo se podrán servir una vez al mes como máximo. Por otro lado, las frituras que se elaboren en el día (que no procedan de productos precocinados) podrán servirse una vez a la semana como máximo, indicándose que para elaborar estas frituras se use preferentemente aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico.

Todos los colegios

"Los principios de alimentación saludable y sostenible deben aplicarse también en el entorno educativo", valoran desde el Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) cuando se alude a una norma que afectará a centros públicos, concertados y privados que imparten educación infantil (2º ciclo), educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos de formación profesional.

"Los menús escolares cumplen, en general, con los criterios nutricionales establecidos para una alimentación saludable, pero pueden mejorarse considerablemente mediante el aumento en la inclusión de alimentos como la fruta, verdura, legumbres y pescado, y la reducción de alimentos inadecuados y del exceso de grasas añadidas en las preparaciones culinarias", señalan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN).

Alimentación saludable

"Para garantizar que se cumple con esa alimentación saludable y adaptada a los niños y adolescentes es importante que los menús estén elaborados por dietistas-nutricionistas en todas las comunidades autónomas, una demanda que desde el Consejo General se pide al Gobierno desde hace tiempo", añade esta entidad que, en su momento, realizó numerosas propuestas al real decreto de comedores escolares.

Entre sus peticiones, ya casi históricas, mejoras en el ámbito de la restauración colectiva. Reivindican el "importante papel" del dietista-nutricionista en el diseño y supervisión de menús en hostelería, centros educativos y sanitarios, así como la labor en el manejo dietético de distintas situaciones de salud y reclaman la adscripción a un grupo profesional superior, acorde a sus funciones, responsabilidades y formación.