Última hora de los incendios en España | Jornada esperanzadora en la extinción y nuevos realojos

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Última hora de los incendios en España | Sánchez, en Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña

