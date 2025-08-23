Reivindicación
SOS Costa Brava reclama la apertura del acceso al Camí de Ronda en Sant Feliu de Guíxols
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Una cincuentena de personas se han movilizado este sábado en Sant Feliu de Guíxols (Girona), convocadas por SOS Costa Brava y otras entidades locales, para reclamar la apertura del acceso al Camí de Ronda que se inicia en el Mirador de les Remendadores, que actualmente está "bloqueado" por una valla.
La acción reivindicativa, según ha informado SOS Costa Brava en un comunicado, ha empezado a las 10:00 horas en la Rambla de la localidad y, posteriormente, los participantes se han desplazado hasta el acceso "clausurado", donde han denunciado "la falta de voluntad política" que mantiene cerrado este paso, "a pesar de ser de dominio público marítimo-terrestre y formar parte del recorrido internacional GR-92".
Los convocantes, que han valorado "muy positivamente" la acción, mantienen que el Camí de Ronda es "patrimonio colectivo con siglos de historia como vía de pesca, defensa y conexión costera".
El tramo entre Sant Feliu de Guíxols y Palamós, prosiguen, es uno de los "más emblemáticos, con un gran valor paisajístico y ecológico" y sostienen que su cierre supone "la pérdida de un derecho colectivo y un ataque al paisaje y a la identidad de la Costa Brava".
SOS Costa Brava pide que se "garantice" la apertura de éste y de todos los tramos cerrados del Camí de Ronda y que se haga un registro oficial de los puntos interrumpidos y se destinen recursos para su "restauración ambiental y retirada de barreras", además de que se promueva una "gestión pública que garantice el acceso real y efectivo en el litoral".
La entidad ha aseverado que continuará movilizándose hasta que el Camí de Ronda "vuelva a ser de libre uso para todo el mundo".
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña
- Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Una tesis de la UIB aborda el abandono escolar en FP: “Los profesores deben ser más comprensivos con los alumnos y trabajar con ellos”
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos