SOS Costa Brava reclama la apertura del acceso al Camí de Ronda en Sant Feliu de Guíxols

Una cincuentena de personas se han movilizado este sábado en Sant Feliu de Guíxols (Girona), convocadas por SOS Costa Brava y otras entidades locales, para reclamar la apertura del acceso al Camí de Ronda que se inicia en el Mirador de les Remendadores, que actualmente está "bloqueado" por una valla.

La acción reivindicativa, según ha informado SOS Costa Brava en un comunicado, ha empezado a las 10:00 horas en la Rambla de la localidad y, posteriormente, los participantes se han desplazado hasta el acceso "clausurado", donde han denunciado "la falta de voluntad política" que mantiene cerrado este paso, "a pesar de ser de dominio público marítimo-terrestre y formar parte del recorrido internacional GR-92".

Los convocantes, que han valorado "muy positivamente" la acción, mantienen que el Camí de Ronda es "patrimonio colectivo con siglos de historia como vía de pesca, defensa y conexión costera".

El tramo entre Sant Feliu de Guíxols y Palamós, prosiguen, es uno de los "más emblemáticos, con un gran valor paisajístico y ecológico" y sostienen que su cierre supone "la pérdida de un derecho colectivo y un ataque al paisaje y a la identidad de la Costa Brava".

SOS Costa Brava pide que se "garantice" la apertura de éste y de todos los tramos cerrados del Camí de Ronda y que se haga un registro oficial de los puntos interrumpidos y se destinen recursos para su "restauración ambiental y retirada de barreras", además de que se promueva una "gestión pública que garantice el acceso real y efectivo en el litoral".

La entidad ha aseverado que continuará movilizándose hasta que el Camí de Ronda "vuelva a ser de libre uso para todo el mundo".