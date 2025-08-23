Salou recupera un antiguo nido de ametralladoras de la Guerra Civil a la espera de abrirlo a los visitantes a finales de año

Salou está recuperando un antiguo nido de ametralladoras de la Guerra Civil, construido en 1937 y ubicado en la punta del Porroig, durante la Segunda República. El ayuntamiento ha invertido casi 90.000 euros y las obras ya se encuentran en la última fase, a la espera de poder abrirlo a los visitantes a finales de año. Se encontraba en buen estado de conservación, ya que fue enterrado bajo una plaza a principios de los años 70. El alcalde del municipio, Pere Granados, quiere que la recuperación de este patrimonio sirva para resaltar “el orgullo de pertenencia” de los vecinos de Salou. Además, destaca que su apertura ayudará a “desestacionalizar” el turismo.

El litoral de Salou cuenta con varios elementos de defensa como el nido de ametralladoras de la punta del Porroig, el que hay en la punta Grossa y un enclave, ya desaparecido, que se situaba en la punta de la Torre Nova, además de las baterías de la Glorieta y la Talaia. Granados comenta que Salou “siempre ha sido un punto muy estratégico”, ya que era un “lugar de entrada y de refugio para la marina de guerra”.

En 2021, los dos nidos fueron declarados Béns Culturals d'Interès Local (BCIL), un paso previo para restaurarlos y volver a abrirlos al público. Se trata de un conjunto de dos nidos de planta circular, con una cubierta en forma de cúpula visible desde el exterior, además de una estancia rectangular y tres galerías. Las paredes son de hormigón armado, con grosores de hasta 1,1 metros. El alcalde explica que están “bastante bien conservados” y que ahora los están “adaptando” para que sean visitables.

Se trata de una defensa republicana, pero durante el franquismo se construyeron dos baterías más justo después del desembarco de Normandía. Los nidos quedaron cubiertos cuando en los años 70 se construyó una plaza encima.

Desestacionalizar el turismo

El alcalde engloba esta actuación en un proyecto de recuperación del patrimonio histórico de Salou para que los vecinos se sientan “aún más orgullosos de la pertenencia a su municipio”. También quiere convertirlo en un “producto turístico”. “Este patrimonio es muy desconocido para el resto de Catalunya y de España”, señala Granados. De hecho, se trabaja en una ruta de la Guerra Civil que recorra todos estos espacios.

El alcalde también remarca que esta actuación servirá para “desestacionalizar” el turismo. “Salou es mucho más que sol y playa”, insiste. “Tenemos mucha cultura, patrimonio histórico, y esto nos facilitará muchísimo que se pueda venir a visitar Salou en cualquier época del año”, subraya.