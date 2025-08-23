Prohíben el baño en playas de Badalona, Montgat y Arenys de Mar (Barcelona) por mala calidad del agua

El baño en todas las playas de Badalona (Barcelona), la playa de la Picordia en Arenys de Mar (Barcelona) y las playas de les Roques y les Barques en Montgat (Barcelona) ha quedado prohibido este sábado por mala calidad del agua.

En varios mensajes en 'X', Protecció Civil ha explicado que ondea la bandera roja en estas playas de las comarcas del Barcelonès y el Maresme por la mala calidad del agua.

🚩 Bandera vermella a les platges de les Roques i les Barques de Montgat, per mala qualitat de l'aigua.



Prohibit el bany ❗#ProteccióCivil https://t.co/Qn2sZZ3N06 — Protecció civil (@emergenciescat) August 23, 2025

Sobre las 12 de la mañana se ha prohibido el baño en las playas de Badalona y la playa de la Picordia en Arenys de Mar y, sobre las 16 horas, se ha extendido la bandera roja a las playas de les Roques y les Barques en Montgat.