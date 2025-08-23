Girona logra que Google modifique las rutas con GPS que llevaban a los coches a cruzar el Barri Vell

Girona ha logrado que Google modifique las rutas con GPS que para atajar el camino llevaban a los coches -sobre todo, de turistas- a cruzar el Barri Vell. El consistorio ha enviado cartas al gigante informático y también a la aplicación Waze (que utiliza sus datos) para pedirles que prioricen recorridos alternativos y dejen claro que el centro histórico tiene la circulación restringida. "El Barri Vell es una zona esencialmente peatonal y eso se ha mantenido", afirma el alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una entrevista en el ACN.

Hace tiempo que la circulación de vehículos está restringida en todo el entramado de calles empedradas del Barri Vell. Para entrar con frecuencia, hace falta una autorización especial (por ejemplo, en el caso de los residentes o propietarios de negocio) y el horario de carga y descarga se acaba a las 12 del mediodía. Además, no se pueden superar los 20 quilómetros por hora. En el acceso desde la plaza Catalunya hay cámaras que automáticamente leen las matrículas de los coches que entran en el centro histórico. En el caso de aquellos que no están autorizados a circular, solo se les permite acceder tres veces por trimestre. Si lo hacen más veces, se les multa automáticamente.

Como el Barri Vell es un polo turístico de la ciudad, aquí los peatones tienen prioridad. Pero las decisiones municipales no siempre se trasladan a las nuevas tecnologías. Y más cuando hay empresas internacionales detrás que son auténticos gigantes informáticos. En Girona, precisamente, cuando había que ir desde el Eixample hasta la zona de Pedret, Google guiaba a los coches por el interior del Barri Vell para hacer atajo. Sobre todo, los de los turistas que llegaban a la ciudad y se fiaban del GPS a la hora de moverse por la ciudad. Y esto también ocurría con aquellos que se habían instalado la aplicación de rutas Waze (que precisamente, se sirve de datos de Google a la hora de dibujar los recorridos).

Un reto difícil

El ayuntamiento se dio cuenta y, para evitar toda esta circulación de paso por las calles estrechas y empedradas, el consistorio ha enviado cartas a través de correo electrónico tanto a Google como a Waze pidiéndoles que lo corrigieran. Ha sido un trabajo que ha durado meses -los primeros mails salieron en enero- pero que al final ha tenido resultados. Salellas admite que no ha sido una tarea fácil. "Hablar con todas estas aplicaciones y grandes empresas no es lo mismo que hacerlo con un vecino de la calle del Carme", asegura. El alcalde también ha anticipado que, antes de acabar el año, el gobierno municipal presentará la propuesta para pacificar la plaza Catalunya, que precisamente es un punto de acceso al Barri Vell.