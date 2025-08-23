Fuegos forestales
La directora de Protección Civil afirma que el fin de los incendios en España "está mucho más cerca"
Virginia Barcones afirma en una entrevista en TVE que de los 18 fuegos activos, preocupa "especialmente" el de Igüeña, en la provincia de León
El fin de los grandes incendios que durante dos semanas han asolado España, provocando cuatro muertos y arrasando más de 350.000 hectáreas, "está mucho más cerca", ha dicho este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, a la televisión pública TVE. "Ya queda menos y ya el final está mucho más cerca", ha explicado, recalcando que se trata de unos incendios muy "traicioneros" y que "hay que hacer un último esfuerzo para acabar con esta terrible situación".
Barcones ha indicado que quedan "18 incendios forestales activos, de ellos 17 están en situación operativa 2" --representan un peligro para personas y viviendas--, y preocupa "especialmente" el de Igüeña, en la provincia de León, en la región noroccidental de Castilla y León.
Aun así, "el sentimiento generalizado es de mejoría, de evolución favorable, de que ya queda menos", ha insistido. Cientos de personas y numerosos pueblos siguen evacuados por la amenaza de los fuegos, pero muchos vecinos han podido regresar a sus casas en las últimas 24 horas.
Los grandes incendios han afectado especialmente a toda la mitad oeste del país, sobre todo a las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura. Se iniciaron en medio de una ola de calor que ha durado 16 días y ha dejado temperaturas de 40 °C por todo el país, e incluso de 45 °C en varios puntos del sur. Con la ola de calor acabada, la humedad más alta y el viento menos fuerte, "las condiciones son más favorables" para la extinción, ha indicado Barcones.
