Fuegos forestales
Detenida una mujer de Carballo (A Coruña) en relación con 11 incendios forestales
El arresto se ha llevado a cabo tras declararse fuegos prácticamente consecutivos en la parroquia de Entrecruces
Redacción
Una mujer del municipio coruñés de Carballo ha sido detenida por la Guardia Civil en relación con 11 incendios forestales. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, arrestaron a esta mujer, dentro de la operación Monte Fumeiro.
Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el pasado 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros 10 incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto. Fueron fuegos de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción pero obligaron a una vigilancia permanente de la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia.
La Guardia Civil logró identificar a la presunta autora de esos incendios, que fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.
