Fuegos forestales

Detenida una mujer de Carballo (A Coruña) en relación con 11 incendios forestales

El arresto se ha llevado a cabo tras declararse fuegos prácticamente consecutivos en la parroquia de Entrecruces

Vista del fuego en Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense, Galicia (España). El Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus eleva a 158.101 las hectáreas de superficie arrasada por los

Vista del fuego en Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense, Galicia (España). El Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus eleva a 158.101 las hectáreas de superficie arrasada por los / Gustavo de la Paz - Europa Press

Redacción

A Coruña
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer del municipio coruñés de Carballo ha sido detenida por la Guardia Civil en relación con 11 incendios forestales. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, arrestaron a esta mujer, dentro de la operación Monte Fumeiro.

Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el pasado 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros 10 incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto. Fueron fuegos de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción pero obligaron a una vigilancia permanente de la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia.

La Guardia Civil logró identificar a la presunta autora de esos incendios, que fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
  2. Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
  3. Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña
  4. Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos
  5. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
  6. Una tesis de la UIB aborda el abandono escolar en FP: “Los profesores deben ser más comprensivos con los alumnos y trabajar con ellos”
  7. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
  8. Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos

Buscan a 12 personas desaparecidas que viajaban a Mallorca en patera y se lanzaron al mar al ver la costa

Buscan a 12 personas desaparecidas que viajaban a Mallorca en patera y se lanzaron al mar al ver la costa

Los árboles enfrían más el clima en los trópicos que en el resto del planeta

Los árboles enfrían más el clima en los trópicos que en el resto del planeta

Esto que deberías llevar en el coche podría evitarte una multa de 800 euros

Esto que deberías llevar en el coche podría evitarte una multa de 800 euros

Detenida una mujer de Carballo (A Coruña) en relación con 11 incendios forestales

Detenida una mujer de Carballo (A Coruña) en relación con 11 incendios forestales

¿Por qué sientes que los de tu edad parecen mayores? La psicología lo explica así

¿Por qué sientes que los de tu edad parecen mayores? La psicología lo explica así

Barcelona refuerza muros y taludes en barrios de montaña para evitar deslizamientos en caso de lluvia

Barcelona refuerza muros y taludes en barrios de montaña para evitar deslizamientos en caso de lluvia

La salud de los bosques catalanes está empeorando y todavía evidencian los efectos de la sequía

La salud de los bosques catalanes está empeorando y todavía evidencian los efectos de la sequía

El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet