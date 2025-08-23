En Directo

El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

Barcelona 19.08.2025. Barcelona Matinal nublada en la ciudad que ha obligado a salir con el paraguas en la mano por la posibilidad de lluvia. Fotografía de Jordi Cotrina

Barcelona 19.08.2025. Barcelona Matinal nublada en la ciudad que ha obligado a salir con el paraguas en la mano por la posibilidad de lluvia. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Los meteorólogos tienen puesta su atención en la evolución atmosférica de los próximos días. Tras los episodios de fuertes lluvias vividos este viernes en el Barcelonès y la comarca del Maresme, a partir del domingo una dana podría dejar un cambio del tiempo, con precipitaciones y nueva bajada de temperaturas en Catalunya y resto de España.

