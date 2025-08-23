El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

En Directo
Los meteorólogos tienen puesta su atención en la evolución atmosférica de los próximos días. Tras los episodios de fuertes lluvias vividos este viernes en el Barcelonès y la comarca del Maresme, a partir del domingo una dana podría dejar un cambio del tiempo, con precipitaciones y nueva bajada de temperaturas en Catalunya y resto de España.
La previsión de Aemet
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta X, la última semana de agosto se prevé que sea más fría de lo habitual para esta época del año en la mayor parte de la Península, con lluvias más abundantes de lo normal en algunas zonas del tercio norte peninsular y el archipiélago balear.
