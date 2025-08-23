El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

La previsión de Aemet

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta X, la última semana de agosto se prevé que sea más fría de lo habitual para esta época del año en la mayor parte de la Península, con lluvias más abundantes de lo normal en algunas zonas del tercio norte peninsular y el archipiélago balear.