Atención con este correo de ‘Booking’: es una estafa de ‘phishing’ que accede a tus dispositivos

Si estás buscando destino para irte de viaje, debes navegar con máxima precaución. Un nuevo virus informático ha llegado a la plataforma de reservas vacacionales Booking de la mano de ciberestafadores con el objetivo de infectar dispositivos.

La realidad que se esconde detrás de este entramado es un grupo de ciberdelincuentes que se están haciendo pasar por la aplicación para mandar enlaces fraudulentos, que parecen legítimos cuando realmente no lo son.

Una trampa fácil de caer

El medio especializado ‘Bleepingcomputer’ ha explicado que para que se dé este ataque, se ha utilizado el carácter hiragana japonés ('ん'), el cual puede aparecer como una barra diagonal en algunos sistemas, dando pie a que una URL de ‘phishing’ pueda parecer real. A su vez, en algunas fuentes puede parecerse a una “n” o “~”, pasando inadvertido hasta adentrarnos en una dirección con dominio falso que imita al original.

Llegados a este punto, la página nos redirige a otra que descarga un archivo malicioso, el cual instala programas en el dispositivo que roban contraseñas o dan acceso remoto a los delincuentes informáticos.

‘Typosquatting’: una técnica peligrosa

Este fraude, que está afectando a los usuarios de Booking, está planteado a partir de la técnica de ‘typosquatting’, que no es nada más que el hecho de registrar un dominio parecido al de la página web original, pero incluyendo algún pequeño error de escritura.

Además, para asemejarse lo máximo posible y no levantar sospechas, se copia el diseño original y el logo de la organización suplantada. Así pues, si se consigue que el usuario no note nada extraño, este puede llegar a escribir información confidencial como su nombre de usuario, su contraseña o incluso sus datos bancarios.

Consejos para evitar caer en esta estafa