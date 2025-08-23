Tiempo inestable

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo

DIRECTO | El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

Una dana dejará tormentas y descenso de temperaturas en el noreste peninsular este domingo

La calle Francesc Layret de Badalona, a la altura del Ayuntamiento, completamente anegada de agua tras la lluvia torrencial

La calle Francesc Layret de Badalona, a la altura del Ayuntamiento, completamente anegada de agua tras la lluvia torrencial / M.A.

Protecció Civil ha activado este sábado el plan Inuncat en fase de alerta por la previsión de lluvias muy intensas en Catalunya a partir del domingo por la tarde, informa en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado de que, desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos en zonas del Prelitoral de Barcelona y Girona, Cataluña Central, Poniente y el Pirineo.

Las lluvias irán acompañadas de tormenta y localmente pedrisco o piedra pequeña, y también son probables algunas rachas fuertes de viento.

