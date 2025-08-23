Tiempo inestable
Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
DIRECTO | El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
Una dana dejará tormentas y descenso de temperaturas en el noreste peninsular este domingo
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Protecció Civil ha activado este sábado el plan Inuncat en fase de alerta por la previsión de lluvias muy intensas en Catalunya a partir del domingo por la tarde, informa en un comunicado.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado de que, desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos en zonas del Prelitoral de Barcelona y Girona, Cataluña Central, Poniente y el Pirineo.
Las lluvias irán acompañadas de tormenta y localmente pedrisco o piedra pequeña, y también son probables algunas rachas fuertes de viento.
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña
- Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Una tesis de la UIB aborda el abandono escolar en FP: “Los profesores deben ser más comprensivos con los alumnos y trabajar con ellos”
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos