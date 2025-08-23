Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo

Protecció Civil ha activado este sábado el plan Inuncat en fase de alerta por la previsión de lluvias muy intensas en Catalunya a partir del domingo por la tarde, informa en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado de que, desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos en zonas del Prelitoral de Barcelona y Girona, Cataluña Central, Poniente y el Pirineo.

Las lluvias irán acompañadas de tormenta y localmente pedrisco o piedra pequeña, y también son probables algunas rachas fuertes de viento.