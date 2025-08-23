CATÁSTROFE AMBIENTAL

Barcones afirma que ninguna comunidad ha pedido al Gobierno decretar la emergencia nacional por los incendios

"Si tuviera que dar respuesta a todas las cosas que me han llamado a lo largo de estos días, pues no me dedicaría a hacer otra cosa en muchos días. Yo estoy centrada en mi trabajo", ha manifestado la directora general de Protección Civil

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha asegurado que en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias no se ha recibido ninguna solicitud por parte de ninguna comunidad autónoma para elevar alguno de los incendios a situación operativa 3 y, por lo tanto, al estado de emergencia nacional.

Así lo ha compartido este sábado durante la rueda de prensa en la que ha informado de la última hora de los incendios y en la que ha evitado hacer comentarios sobre las críticas de dirigentes del Partido Popular, que le han acusado de "fracasar" en la lucha contra el fuego.

Barcones ha asegurado que está centrada en hacer su trabajo "hasta que se acaben" los incendios y, posteriormente, para continuar haciendo frente a los desastres naturales que son cada vez más virulentos y habituales.

"Centrada en mi trabajo"

"Si tuviera que dar respuesta a todas las cosas que me han llamado a lo largo de estos días, pues no me dedicaría a hacer otra cosa en muchos días. Yo estoy centrada en mi trabajo", ha manifestado durante la rueda de prensa, en la que ha defendido también el trabajo de su equipo.

"A mí me pueden decir lo que les dé la gana. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Lo único que voy a seguir diciendo es que no voy a consentir que el trabajo de esos magníficos profesionales sea puesto en cuestión", ha añadido.

La responsable de Protección Civil ha descartado por el momento bajar la situación de preemergencia porque aún hay tres comunidades autónomas que necesitan de refuerzos. "Seguimos teniendo 13 incendios forestales activos de nivel dos en tres comunidades autónomas y, por lo tanto, vamos a seguir con esta monitorización, con este seguimiento permanente 24 horas al día de la evolución de cada uno de ellos", ha subrayado.

