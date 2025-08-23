'Anguino' gana la 39 Carrera de Caracoles de Tricio (La Rioja) tras recorrer 62 milímetros

El molusco 'Anguino', dirigido por el niño Rubén Anguiano, ha ganado este sábado la 39 Carrera de Caracoles celebrada en Tricio (La Rioja) tras recorrer en cinco minutos una distancia de 62 milímetros, mientras arrastraba una lata de pimientos de 250 gramos.

Un total de 71 gasterópodos han participado en esta particular competición, celebrada en el frontón municipal dentro de las fiestas en honor a San Bartolomé, ha detallado a EFE el organizador de la prueba, Pedro Julián Alegría.

La mayoría de los 'pilotos' han sido niños, quienes han cuidado en los últimos días a su propio caracol o han competido con alguno prestado por Alegría, quien había hecho acopio de estos animales durante esta semana.

Comen por la noche

"En primavera y verano, los caracoles salen a comer por la noche, si madrugas un poco, encuentras alguno, aunque últimamente es más complicado recoger de los autóctonos", ha relatado.

Tras 'Anguino' se ha clasificado tras recorrer 50 milímetros 'Caracolín', de la niña Nora Varela, quien al igual que el ganador de la prueba es vecina de Tricio.

Lejos del récord

Sin embargo, estos desplazamientos han quedado bastante lejos del récord registrado en 2001 por la niña Irene Villar, cuyo caracol logró una plusmarca mundial de 265 milímetros.

Alegría pone una gota de pegamento instantáneo en la concha de cada molusco y, después, adhiere un hilo de bramante que también se engancha a una lata de pimientos de 250 gramos, frente a los 6 gramos que puede pesar el animal.

"No es maltrato animal"

"El año pasado tuve a dos ecologistas observando toda la carrera porque pensaban que es maltrato animal, el caracol que quiere tira, y el que no, se para", ha indicado este hombre, quien lleva más de veinte años al frente de la competición.

El impulsor de esta prueba fue Juan Manuel Arnaiz, un veraneante de origen vasco que propuso al Ayuntamiento celebrar esta actividad hace ya cuatro décadas.

"Esto no es maltrato", ha recalcado Alegría, quien ha subrayado que el "maltrato caracoril" es el que se produce en los fogones.

53 edición

Así, por la 53 edición, se ha celebrado una degustación de caracoles guisados, para lo que se han utilizado 140 kilos de moluscos, con los que se prevé repartir unas 700 raciones, ha detallado a EFE la alcaldesa de Tricio, Sandra Pulido.

Los caracoles se lavan de víspera y, este sábado, se condimentan con tomate, chorizo y tocino, que se toman acompañadas de pan y un vaso de vino de Rioja.

Tal es la afición a estos moluscos de los habitantes de este pueblo riojano, de unos 375 habitantes, que se les conoce con el gentilicio de 'caracoleros'.