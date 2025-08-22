En Directo

Oleada de incendios

Última hora de los incendios en España | Mejoran las perspectivas para sofocar los fuegos graves activos en España y el regreso de los evacuados

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

El incendio de Jarilla (Cáceres) a vista de dron

El incendio de Jarilla (Cáceres) a vista de dron

El incendio de Jarilla (Cáceres) a vista de dron / VÍDEO: EFE

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Última hora de los incendios en España | Mejoran las perspectivas para sofocar los fuegos graves activos en España y el regreso de los evacuados

