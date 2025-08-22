Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 12, 30 y 39 y las estrellas 04 y 10.
El código del Millón ha sido el SMC39099.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos