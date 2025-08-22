Para este sábado
Precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado activan los avisos en Barcelona y Tarragona
La ola de calor fue excepcional en Catalunya por su duración: once días consecutivos y picos de casi 44 grados
La ola de calor acaba en Catalunya y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto
El Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Tarragona y Barcelona (Catalunya) y Mallorca (Islas Baleares) estarán con avisos activos este sábado por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La Aemet prevé para este sábado que en la mayor parte del país haya predominio de cielos poco nubosos o despejados. De esta forma, solo en regiones del norte y este peninsulares, así como Alborán y Huelva, se darán nubes bajas matinales, con probables bancos de niebla y de alguna precipitación en litorales de la mitad norte del área mediterránea que, sin embargo, pueden ser localmente fuertes en litorales y prelitorales de Catalunya.
También se darán intervalos de nubes medias y altas en el área mediterránea sur. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, noroeste y tercio oriental y en Mallorca, con probables chubascos dispersos y con alguna tormenta ocasional en el nordeste de Catalunya, Ibérica oriental, con posibilidad de ser localmente fuertes, interior de Mallorca, sin que se descarte en otras zonas de montaña del área mediterránea.
Por otra parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos matinales en el norte y poco nuboso o despejado en el resto. También se prevé una probable calima ligera en Canarias que tenderá a despejar.
En cuanto a las temperaturas máximas, se prevé que desciendan en las Rías Baixas y en Andalucía occidental y además aumentarán de forma moderada en la mitad norte, con pocos cambios en el resto. Además, se espera superar los 35ºC en valles de la vertiente atlántica sur y en el Miño.
Respecto a las mínimas, predominarán los aumentos en montaña del centro y noroeste y habrá descensos en el Cantábrico y el Ebro. Asimismo, no bajarán de 20ºC en Canarias, en el área mediterránea y en depresiones de la vertiente atlántica sur.
Por último, soplarán vientos moderados de componente este en el Cantábrico y en litorales del noroeste y sudeste, así como la tramontana en Menorca y L'Empordà y cierzo en el Baix Ebre, que tenderá a amainar y rolar a sur. No se descartan intervalos de fuerte en L'Empordà y Cantábrico occidental.
En el resto del país, habrá vientos flojos variables en general y habrá predominio de sudeste en el cuadrante sudeste que tenderá a establecerse la componente oeste en la vertiente atlántica y la sur, moderada, en el golfo de Valencia y en el mar Balear. Asimismo, soplará alisio en Canarias.
