La portada de EL PERIÓDICO del 23 de agosto de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de agosto de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos