Utilizar a discapacitados o poner escolta a las 'mulas': los narcos cambian sus tácticas para traficar

Las organizaciones internacionales de tráfico de droga han usado siempre mulas. Se trata de una persona que, bajo coacción o por dinero, esconde cantidades de droga para pasarla por la frontera. Habitualmente siempre se asocia con pasajeros que transitan en avión y con las sustancias estupefacientes dentro de su cuerpo, con el riesgo mortal que supone. Sin embargo, en los últimos meses, las bandas de narcotraficantes han introducido cambios en esta forma de traficar y en el tipo de mula que utilizan.

La alerta sobre estas nuevas tácticas de los narcos la ha dado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU en Madrid a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los cárteles de la cocaína de Sudamérica han dejado de usar a personas sin recursos para centrarse en los que tienen discapacidades. Las autoridades ya han interceptado en aeropuertos de todo el mundo, principalmente europeos, a personas con alguna discapacidad que transportaban droga. Siempre en vuelos procedentes de países latinoamericanos.

"Los narcos creen que así levantarán menos sospechas y que la policía no registrará a personas con discapacidad", explica a EL PERIÓDICO un responsable policial de investigación de redes internacionales de narcotráfico. Los investigadores señalan que "este método de ocultación de la droga, utilizado por los grupos organizados para burlar los controles policiales en los aeropuertos" supone un "reto" para su detección tanto por "la creatividad en el camuflaje de la sustancia estupefaciente" como por "la especial vulnerabilidad de los pasajeros".

Silla eléctrica sospechosa

El caso reciente y más llamativo se produjo a finales de abril en el aeropuerto de Barcelona en un vuelo procedente de Brasil. La Policía Nacional detectó a un pasajero en silla de ruedas eléctrica asistido por el servicio de Personas con Movilidad Reducida que viajaba solo pese a tener una discapacidad física grave que le impedía caminar. Los agentes sospecharon que este viajero tenía un perfil compatible con el de una 'mula'. Así que le preguntaron por el motivo de su viaje. El hombre dijo que venía por turismo pero se empezó a poner "nervioso y dubitativo" cuando explicó que su silla había tenido problemas en el avión y que no podía desplazarse en modo eléctrico. Fue entonces cuando los policías registraron de forma minuciosa la silla y también su equipaje. El sospechoso se iba "alterando a medida que se intensificaban las comprobaciones", relatan los agentes. En el portabaterías de la silla de ruedas la Policía encontró 10 paquetes que contenían 7,5 kilos de cocaína. El hombre acabó detenido por tráfico de drogas.

Al día siguiente, también en el aeropuerto de Barcelona, pero en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia), la Policía interceptó a un pasajero en silla de ruedas que llevaba 3,8 kilos de cocaína ocultos en las carcasas de las baterías de su silla de ruedas eléctrica.

Los investigadores apuntan que los dos pasajeros tenían un perfil similar: de origen latinoamericano, de entre 24 y 26 años y con una discapacidad física que les hace vulnerables y atractivos para los narcos, que aprovechan sus circunstancias para convertirlos en 'mulas'. La mayoría de estas 'mulas' desconocen las altas penas de cárcel que implica el tráfico de droga.

'Drug escorts'

Otra modalidad nueva de tráfico de drogas con 'mulas' que han detectado desde la Policía Nacional son los 'drug escorts' o 'escoltas de la droga'. Las bandas de narcotraficantes envían a alguien con la droga en el equipaje pero al mismo tiempo, y sin que la 'mula' lo sepa, en el mismo tren, autobús o avión viaja algún miembro importante de la organización para controlar a la 'mula'. Estos personajes evitan cualquier contacto con la 'mula' pero deben asegurarse de que la 'mula' escape o se deshaga de la mercancía, además de comprobar que la droga llega a su destino sin ningún percance. También se ocupan de informar si la 'mula' es detenida o de si se pierde el cargamento.

El pasado marzo hubo uno de estos casos en Barcelona. Ocurrió en la Estación del Nord. La Policía Nacional identificó a un pasajero que procedente de Düsseldorf. Al revisar su documentación, se observó que era residente en Tenerife y que contaba con multitud de viajes entre África y España con escalas en países asiáticos y europeos. En el mismo autocar viajaba otro residente en Tenerife, que había volado expresamente desde las Islas Canarias a Düsseldorf para volver inmediatamente en autobús a España. Ante esta coincidencia, los agentes detuvieron a los dos y los interrogaron por separado.

Los sospechosos cayeron en contradicciones, respondieron con evasivas y cada vez estaban "más nerviosos". Al registrar el equipaje del que era la 'mula', la policía econtró 10,3 kilogramos de heroína de gran pureza ocultas en el doble fondo. Se les acusó de tráfico de droga y el juzgado de guardia en Barcelona ordenó su ingreso en prisión provisional. A partir de este hallazgo, la Policía Nacional abrió junto a Alemania y Francia una investigación contra el narcotráfico internacional que todavía se está desarrollando.