Multas por sms o falsas sanciones en el parabrisas: así se suplanta a la DGT para estafar a los conductores

El aumento de desplazamientos en verano hace que usemos más el coche, lo que incrementa las probabilidades de cometer algún tipo de infracción pese a que nuestra actitud y pericia al volante sea ejemplar. Los estafadores también son conscientes de esta posibilidad y, aunque no vean cómo conducimos, saben que hay mil formas de hacernos creer que nos han 'cazado' contraviniendo las normas de tráfico. Es entonces cuando empieza la maquinaria virtual para engañarnos.

En las últimas semanas, han aparecido dos de ellas. Una es más habitual. El Instituto Nacional de Ciberseguridad como la Policía Nacional han alertado de una campaña de ciberestafas suplantando a la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante correos electrónicos y mensajes de texto en los que informan a las víctimas sobre una presunta multa de tráfico, incitándolas a realizar un pago de manera urgente.

El mensaje incluye un enlace que redirige a un sitio web falso que imita el oficial de la DGT y en el que se solicitan diferentes datos personales y bancarios para realizar el supuesto pago con la tarjeta de crédito. La Policía remarca que esta web es muy similar al de Tráfico y que ahí se nos insta a poner datos bancarios. El objetivo de los ciberdelincuentes es conseguir nuestra información sensible y acceso a la cuenta corriente para robarnos el dinero.

Bloquear al remitente

En concreto, estas campañas fraudulentas de smishing y phishing de suplantación de la identidad de la DGT se hacen con envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto que notifican a las víctimas sobre una supuesta multa pendiente e instan a efectuar un pago con urgencia para evitar un recargo y pagar un 50% menos del importe. Además de evitar posibles demandas judiciales.

Estos mensajes tienen varios signos que indican que estamos ante una estafa, como las faltas de ortografía y gramática en la redacción del texto, la dirección del remitente no es la oficial o la sensación de urgencia que se te trasmite a la víctima. "La DGT nunca envía la notificación de una multa por sms o correo electrónico", señalan desde la Policía y por eso instan a eliminar estos mensajes cuando se reciben sin darle al enlace.

SMS fraudulento emitido por suplantadores de la DGT / I.N.Ciberseguridad

"Es altamente aconsejable que bloquees al remitente, ya sea la bandeja de entrada de tu gestor de correos o de tu teléfono móvil y lo elimines para reducir cualquier riesgo posible", indican desde Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Sin embargo, en el caso de haber accedido y proporcionar datos personales o bancarios se insta a contactar lo antes posible "con tu entidad bancaria para que te indiquen las medidas necesarias para proteger la cuenta que has proporcionado"; "guarda todas las capturas y evidencias posibles del proceso, incluyendo capturas de pantalla, mensajes y los enlaces recibidos. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online" y "realiza egosurfing (navegar por internet buscando tu nombre) periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento".

También se insta a presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Si tienes dudas sobre la autenticidad de una notificación de la DGT, recuerda que este organismo comunica sus sanciones únicamente a través de correo postal o, en caso de no localizarte en tu domicilio, mediante una publicación en el tablón edictal. También puedes recibir notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV)", destaca el organismo de ciberseguridad.

Estafas por QR

Junto con estas campañas de mensajes fraudulentos por sms o correo electrónico, la DGT también alerta de una nueva modalidad que combina el mundo físico con el virtual. En algunos parabrisas de vehículos estacionados aparece una multa con un código QR por una infracción del aparcamiento. Se trata de una práctica denunciada por los Mossos d'Esquadra hace tiempo pero que ha encontrado una nueva variante en Málaga, ya que la falsa sanción usurpa a la Dirección General de Tráfico de esa provincia.

Sin embargo, el engaño es fácilmente detectable. "Aparte de las faltas de ortografía y de que es una supuesta multa de la ORA, de competencia local, no hay identificación alguna ni del vehículo ni del titular, e incluye un código QR, lo que no sucede en las notificaciones de la DGT. Ni lo pienses, es fraude, no piques", señala la Dirección General de Tráfico.

En estas multas fraudulentas se informa de la sanción y se pone un código QR para realizar el pago inmediato con tarjeta de crédito. Al escanearlo aparece una web falsa en la que se pide información bancaria. De esta forma, los estafadores consiguen tus datos. Por eso, se recomienda no caer en este tipo de fraudes y recordar que la administración ofrece un período de pronto pago de 20 días naturales para sanciones legítimas, por lo que la urgencia desaparece. Para evitar ser víctima de estafas lo mejor es mantener la calma y asegurarse de lo que se nos notifica, aunque sea en periodo de verano.