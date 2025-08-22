Atropellado por una máquina

Muere un hombre mientras trabajaba en el asfaltado de una calle de Banyoles (Girona)

Girona
Un hombre de 59 años ha muerto este viernes por la tarde mientras trabajaba en las obras de asfaltado de una calle de Banyoles (Girona), han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Los hechos han ocurrido poco después de las 16.00 horas en la calle Esponellà de Banyoles cuando, por causas que ahora se investigan, el hombre ha sido atropellado por una máquina compactadora.

Hasta el lugar se han desplazado diversas patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de Mossos d'Esquadra de Banyoles, de la Policía Local y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pese al esfuerzo de los sanitarios, no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Los Mossos ya han puesto estos hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Girona y de la Conselleria de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

