Fuegos forestales

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca).

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca). / EFE

EFE

Valladolid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
  2. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
  3. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  4. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
  5. Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
  6. Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor
  7. Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
  8. Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos

La bajada de temperaturas y la humedad alivia la lucha contra el fuego, que salta a Pontevedra y sigue virulento en León

La bajada de temperaturas y la humedad alivia la lucha contra el fuego, que salta a Pontevedra y sigue virulento en León

Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos

Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos

Los trabajos de la IA para sostener el mundo

Adiós a los 10.000 pasos: los 7.500 pasos de la marcha japonesa ya previenen enfermedades

Adiós a los 10.000 pasos: los 7.500 pasos de la marcha japonesa ya previenen enfermedades

Última hora de los incendios en España | Sánchez, en Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña

Última hora de los incendios en España | Sánchez, en Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña

Se hace pasar por otra persona para alquilar una vivienda en Sant Joan les Fonts y cultivar 141 plantas de marihuana

Se hace pasar por otra persona para alquilar una vivienda en Sant Joan les Fonts y cultivar 141 plantas de marihuana

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

El derretimiento de un glaciar inunda la capital de Alaska: cientos de casas afectadas

El derretimiento de un glaciar inunda la capital de Alaska: cientos de casas afectadas