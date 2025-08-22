Meteorología
El Meteocat lanza un aviso por tiempo violento en la Selva para este viernes
Más cambios de tiempo en Catalunya: nuevos avisos del Meteocat
La ola de calor fue excepcional en Catalunya por su duración: once días consecutivos y picos de casi 44 grados
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento para este viernes en la comarca de la Selva (Girona), que podría afectar también al norte del Maresme.
Según un comunicado emitido en la red social X, desde las 15.32 y hasta las 17.30 horas, hay posibilidad de granizo de un tamaño superior a dos centímetros y rachas de viento superiores a 25 metros por segundo. Tabién hay riesgo de tornados.
"Se observa un chaparrón en la Selva que puede ser de intensidad fuerte e ir acompañado de fenómenos asociados al tiempo violento. Puede llegar a afectar al norte del Maresme", dice el Meteocat.
