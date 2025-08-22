El Meteocat lanza un aviso por tiempo violento en la Selva para este viernes

Meteorología

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento para este viernes en la comarca de la Selva (Girona), que podría afectar también al norte del Maresme.

Según un comunicado emitido en la red social X, desde las 15.32 y hasta las 17.30 horas, hay posibilidad de granizo de un tamaño superior a dos centímetros y rachas de viento superiores a 25 metros por segundo. Tabién hay riesgo de tornados.

"Se observa un chaparrón en la Selva que puede ser de intensidad fuerte e ir acompañado de fenómenos asociados al tiempo violento. Puede llegar a afectar al norte del Maresme", dice el Meteocat.

