La Policía Nacional intensifica la lucha contra los narcos en Catalunya: requisa en seis meses 4.500 kilos de droga, un 36% más que hace un año

El tráfico de droga sigue disparado en Catalunya. Sus buenas conexiones con Europa por carretera junto con el hecho de tener en Barcelona uno de los mayores puertos del Mediterráneo son dos factores que hacen que las bandas criminales se instalen en el territorio para traficar con sustancias que llegan de otras partes del mundo. Es el caso de la cocaína, la heroína o el hachís. Pero además, Catalunya se ha convertido en uno de los principales productores de marihuana dado que las mafias han encontrado aquí, además de buena climatología para los cultivos, naves o viviendas aisladas en las que instalar las plantaciones.

En este contexto, los cuerpos de seguridad han intensificado su trabajo para combatir este narcotráfico y las cifras de las aprehensiones van al alza cada año. Es el caso de la Policía Nacional que en el primer semestre de 2025 ha requisado en Catalunya un total de 4.521 kilos de drogas, principalmente cocaína y marihuana, aunque han subido notablemente las aprehensiones de heroína, hachís y drogas sintéticas como el éxtasis. Esta cifra supone un aumento del 36% respecto al mismo periodo de 2024 cuando se incautaron 3.323 kilos.

“No vamos a permitir que Catalunya sea una base para el crimen organizado. Trabajamos para que los grupos criminales no se sientan tranquilos", ha señalado a EL PERIÓDICO el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, quien ha subrayado que la comunidad "tiene mucho dinamismo, potencial de atracción turística y una excelente posición geográfica, aunque eso supone que sea también un punto de interés para las redes criminales internacionales: frontera con Francia, de los puertos más importantes del Mediterráneo, el séptimo aeropuerto europeo en tráfico de pasajeros y otras infraestructuras de primer orden".

Según datos de la Policía Nacional avanzados a este diario, en los primeros seis meses del año se han desarrollado en Catalunya 317 operaciones relacionadas con el tráfico o cultivo de droga, de las que 180 han concluido y 137 están activas. Estas actuaciones han comportado 165 detenciones por narcotráfico, no todas relacionadas con grupos organizados. En el primer semestre de 2024 los agentes trabajaron en 354 operaciones y se hicieron 269 detenciones. Fuentes policiales explican que el descenso de un año a otro se explica porque ahora las investigaciones son más complejas, dado que las organizaciones delincuenciales son más activas y toman más medidas de seguridad para evitar ser detectadas. Además, las bandas tienen más conexiones internacionales, lo que puede ralentizar algunas pesquisas.

"La dimensión del reto que afrontamos contra la droga es grande, pero los datos de este primer semestre en cuanto a cantidades incautadas, investigaciones realizadas y detenciones son especialmente significativos", remarca Prieto. El delegado del Gobierno ha expresado su preocupación por la "banalización" del consumo de marihuana y hachís ya que "por mucho que algunos quieran llamarlas drogas blandas, no lo son”.

Cocaína y marihuana, las más requisadas

La droga más requisada por los agentes es la cocaína. En total, 1,7 toneladas casi en su totalidad a su llegada a Barcelona, principalmente por vía marítima, aunque también en los controles del aeropuerto y en las estaciones de autobuses. La cifra es similar al primer semestre de 2024 cuando la Policía Nacional confiscó 1,8 toneladas. Sin embargo, fuentes judiciales apuntan a que la cocaína ha devaluado su precio en el mercado negro, por lo que para conseguir más beneficio se debe aumentar su venta. Esto podría causar que en los próximos meses subiera el número de aprehensiones.

En volumen total, la segunda sustancia más requisada es la marihuana. En estos seis primeros meses, los agentes han encontrado 26.188 plantas, cosa que supone casi 1,1 toneladas de esta sustancia. Más de la mitad se han confiscado en la provincia de Barcelona (13.875 plantas), aunque destaca también la cifra de Tarragona (5.410) en cultivos más pequeños y dispersos, aprovechando que muchas naves industriales se encuentran abandonadas. En comparación con los primeros seis meses de 2024, la cifra de incautaciones de marihuana por parte de la Policía ha descendido, ya que en ese periodo se confiscaron 44.582 plantas, lo que supone 1,2 kilos.

Los aumentos en droga incautada se dan en el resto de sustancias. Así, se han confiscado más de 850 kilos de hachís, un incremento del 284% respecto a 2024, cuando fueron 222 kilos. Se han incautado 20 kilos de heroína, cuando el año pasado fue solo medio kilo.

El crecimiento más importante está en las drogas sintéticas como LSD, MDMA o ketamina. Este año se han intervenido 800 kilos, por los 400 gramos de 2024. El grueso de esa cantidad (580 kilos) se incautó el pasado julio en Amposta, cuando se desmanteló uno de los laboratorios más grandes de MDMA de Europa.

En el primer semestre del año, la Policía Nacional ha investigado a 62 grupos de crimen, de los que ha desarticulado 28, tres de ellos en colaboración con los Mossos d'Esquadra. En su mayoría, son bandas de narcotraficantes, principalmente de marihuana y cocaína, pero también hay organizaciones dedicadas a estafas, en su mayoría cibernéticas, blanqueo de capitales y el tráfico de seres humanos, especialmente la explotación sexual. Las cifras son inferiores a los primeros seis meses de 2024. En ese periodo se investigaron a 100 grupos criminales y se desarticularon 40, ocho de ellos en colaboración con los Mossos. La mayor complejidad de las investigaciones explica este descenso.