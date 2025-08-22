"Después de un episodio tan traumático, Yolanda debería haber estado más protegida"

Una denuncia por malos tratos, un episodio traumático que derivó en acoso y presiones por parte del entorno de su agresor, un sentimiento de desprotección y una exposición mediática que la convirtió en el blanco de críticas y comentarios de usuarios que, a través de las redes sociales, cuestionaban su relato. Todo esto, además, agravado por un problema de adicción a las drogas y por muchos otros motivos que ni siquiera han trascendido. Un cóctel letal que terminó con un trágico desenlace, cuya víctima optó por la peor de las salidas. La muerte de Yolanda, la mujer que denunció a su pareja por retenerla durante doce días en un chalet de Llíria y que decidió quitarse la vida este lunes mientras se encontraba en su vivienda de la capital de Camp de Túria, ha abierto el debate sobre las carencias del sistema y la falta de recursos de las administraciones.

¿Qué ha fallado? Esa es la pregunta que ahora se repite el entorno de la fallecida. Responderla no es tarea fácil, sobre todo porque se trata de un caso muy complejo con múltiples detonantes, algunos de ellos desconocidos incluso por su entorno más cercano. Por eso mismo es importante no relacionar la muerte por suicidio con la violencia de género porque hay muchos factores desconocidos que podrían haber influido y que desconocemos, señalan los expertos consultados por Levante-EMV.

Reflexión social

Todos ellos coinciden en que ha fallado la falta de protección y de acompañamiento a la víctima por parte de las administraciones, sobre todo durante las primeras semanas. "Después de un episodio tan traumático como el que acababa de vivir debería de haber estado más protegida", apuntan. También ha fallado la sociedad: "Necesitamos más apoyo por parte de las instituciones, pero también hacer una reflexión social de cómo estamos educando y de cómo estamos actuando, por ejemplo en las redes sociales, publicando comentarios sin ningún tipo de filtro", advierten.

En este sentido, remarcan la necesidad de dar más difusión a los recursos de apoyo que están a disposición de las víctimas. Desde el 016, un teléfono gratuito de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, hasta el 024, la línea de atención a la conducta suicida. Dos servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento que operan, además, sin dejar rastro en la factura. "Reducir la existencia de Yolanda a sus últimas semanas de vida es algo que ni resume su realidad ni justifica su decisión. Por eso es importante destacar que ante cualquier circunstancia que se pueda asemejar a la vivida por la víctima, lo importante es pedir ayuda", subrayan los expertos.

Reclamó mayor protección

Según relató la mujer, su infierno se remonta a años antes, cuando era maltratada por su exmarido, por lo que finalmente decidió divorciarse. Años después, su vida volvió a estar marcada por una sucesión de episodios traumáticos. La última semana de julio, la mujer se presentó en la comandancia de la Guardia Civil para denunciar el calvario que acababa de sufrir. Según relató a los agentes, su pareja, un hombre de 57 años y nacionalidad española, la había retenido durante doce días en su casa de Llíria, sometiéndola durante este tiempo a malos tratos. Durante su cautiverio, además, el acusado la forzó a mantener relaciones sexuales que este grababa sin su consentimiento.

Tras conseguir escapar y denunciar a su agresor, la Guardia Civil cercó el domicilio en el que supuestamente se produjeron los hechos, deteniendo al presunto autor la madrugada del 28 de julio. Durante el registro, los agentes incautaron varias armas de fuego, entre ellas dos revólveres, una pistola, una escopeta del calibre 12 y numerosa munición. Además, se requisaron 47 gramos de cocaína listas para vender, ya que se dedicaba al tráfico de drogas.

Tras pasar a disposición judicial como presunto autor de dos delitos de violencia de género (detención ilegal y agresión sexual), además de tenencia ilícita de armas y municiones y tráfico de drogas, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Llíria, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad con las medidas cautelares de prohibición de aproximarse a menos de 800 metros de la víctima ni comunicarse con ella, al carecer el arrestado de antecedentes penales y considerar que no existía riesgo de fuga.

La resolución judicial supuso un jarro de agua fría para Yolanda, quien llegó a reclamar mayor protección al sentirse indefensa porque su pareja "es una persona muy agresiva", según describió ante los agentes, lo que le hacía temer por su seguridad. Además, durante la instrucción del caso, denunció las presiones que estaba recibiendo por parte del entorno más cercano de su agresor, quienes trataron de convencerla para que retirara la denuncia y dijera que las relaciones sexuales que habían sido grabadas durante su encierro fueron consentidas.

Evitar exponer a las víctimas

Días después, y con todos los medios de comunicación pendientes del "infierno" del que denunciaba haber sido víctima, Yolanda ofreció varias entrevista en distintos programas de televisión para relatar su calvario y mostrar su indignación ante la decisión del juzgado: "Estoy alucinando con todo", llegó a manifestar. Lo que pretendía ser una oportunidad para denunciar su situación derivó en una oleada de críticas de usuarios, que a través de las redes sociales, cuestionaban su relato. Otros, incluso, iban más allá y directamente se mofaban de su aspecto.

"Los medios de comunicación deberían de proteger a las víctimas y no exponerlas después de un episodio tan traumático. Hay que tener muchísimo cuidado porque cuando aparecen en los programas exponiendo su situación vuelven a revivirla", alerta la psicóloga Consuelo Tomás. Además, añade, "en muchas ocasiones las redes sociales deshumanizan a las víctimas y se refieren a ellas como si fueran un objeto. Por eso es importante dejar claro quien es el agresor y quien es la víctima, y actuar con responsabilidad para evitar su revictimización".