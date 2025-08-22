La ONU premia un taller de costura de Badalona que empodera a mujeres migrantes: "Este lugar nos abre puertas"

"A veces solo necesitas que alguien te escuche, olvidarte de todo lo que te ocurre fuera y centrarte en algo que te gusta. Aquí las compañeras son maestras, psicólogas... puedo abrirme, contar cosas y desahogarme. Por eso, para mí, este lugar no tiene precio", explica Norma Luz Díaz, una mujer peruana de 59 años, mientra cose una blusa. Ella, que hace menos de seis meses llegó al barrio de la Salut, en Badalona, participa en el proyecto 'Dona-EcoTéxtil', un taller de costura de la asociación Unió de Segones Oportunitats premiado por Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, por dar empleo y seguridad a un centenar de mujeres. "Aquí todas tenemos un espacio, da igual de donde vengas", reivindica Marta Elisabeth Sánchez.

Barcelona 07/07/2025 Sociedad. Visita a una asociación de mujeres migrantes en badalona que ha recibido un premio de la ONU. PERSONAS: Marta Elisabet sanchez norma luz diaz xenia alcantara norma elisabet martinez rosario cantos grace akpoli Yolanda Akpoli. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Yolanda Akpoli sabe lo que es llegar a Europa y verse sin nada. Ella migró de Togo, hace ya 20 años, para reencontrarse con su marido en Francia. "Llegué embarazada y durante los primeros cinco años no podía salir, mi marido me encerraba, no me ir a trabajar, estudiar, ser independiente... tenía que pedirle a él todo lo que necestiaba", recuerda. Cuando la pareja se trasladó a España a causa del trabajo del marido, Akpoli empezó una nueva vida. "Me separé de él, empecé a trabajar, a estudiar", explica. Coincidió estudiando los mismos cursos que su hija Grace, que ahora ya tiene 20 años. Alternó la ESO y la formación en comercio y márketing con trabajos limpiando casas y el voluntariado en la asociación de familias del instituto de su hija. Y cuando acabó, en febrero de 2021, lo tenía clarísimo: fundó la asociación Unió de Segones Oportunitats, para ayudar a emplear a mujeres migrantes. "Quería ayudar a sostener la vida", cuenta.

El diminuto local del taller en el barrio de la Salut se ha convertido en un refugio para muchas mujeres

Su diminuto local en el barrio de la Salut se ha convertido en un refugio para muchas mujeres. Empezaron con reparto de alimentos en los meses posteriores a la pandemia pero enseguida empezaron con el taller de costura. Las mujeres arreglan o confeccionan prendas de ropa, bolsos o qualquier téxtil que se les antoje, y después los venden a precios muy bajos, también ayudando a otras familias en apuros en el barrio, que no son pocas. El taller se hace los lunes y los sábados practican con alta costura. "Yo llegué aquí de casualidad, quería comprar alguna cosa y sus precios era lo único que me podía permitir", explica Díaz con la máquina de coser a todo trapo. Ahora es profesora de costura del resto de mujeres.

Las mujeres participan del taller de costura semanal, en la tienda de ropade segunda mano de la asociación por la Unión de Segundas Oportunidades, en Badalona. / MANU MITRU / EPC

"En mi país también hacía arreglos de ropa, y aquí, con su trato, me dieron confianza. Ser mujer migrante es muy duro, estamos sin documentos y se nos cierran muchas puertas". Díaz vino a Barcelona después que su hijo de 37 años muriera de cáncer y para ser un sostén para sus nietas. Al recordarlo, echa a llorar. El resto de mujeres del taller la arropan y le dan ánimos. "Ya verás como lo lograrás, yo, después de cinco años, he logrado los papeles", le anima Norma Elisabeth, hondureña que combina el empleo en una pollería con los cuidados a una anciana.

Precariedad y racismo

Todas viven en habitaciones realquiladas, la mayoría con hijos, nietos o sobrinos, por precios que superan los 400 euros al mes. "Para un alquiler normal te piden nómina, te piden de todo ¿Qué hacemos si no tenemos papales? Abusan de nosotras, nos humillan constantemente", lamenta Marta Elisabet Sánchez, otra hondureña a quien en ocasiones le han hecho propuestas sexuales a cambio de un techo. La mayoría de ellas cuidan de ancianos, limpian casas, y empalman empleos precarios hasta que el cuerpo les dice basta. "Yo aquí me siento útil, al menos interactúo con alguien", dice Sánchez, que se encierra de viernes a lunes en casa de una señora mayor a la que cuida.

Yolanda Akpoli, creadora y fundadora de la asociación Unió per les Segones Oportunitats, que ha sido premiado por la ONU. / MANU MITRU / EPC

"Un espacio para mujeres migrantes es tan necesario como el agua. Si nos reunimos en otros lugares la gente te mira diferente, te hacen notar que este no es tu lugar, aquí estamos más a gusto, nadie nos juzga", defiende Akpoli. Conversan desde las mesitas con las máquinas de coser que tienen al final de la tienda, repleta de ropa y objetos de segunda mano. Y en ese rincón, todas comparten escenas de racismo que les ha tocado vivir. Norma explica que en su finca, los vecinos no quieren compartir el ascensor con ella. Grace, de 20 años, estalla al contar las veces que le piden la documentación por la calle. "Siempre, la última silla que se llena en el metro es la que está a mi lado", se queja. La repercusión de los premios de la ONU es otro ejemplo. "Aún esperamos que el Ayuntamiento de Badalona nos diga algo, aquí sólo hablan de la migración si es en negativo", subraya Akpoli.

Combatir la dependencia del marido

Todas cosen mientras charlan, ríen, lloran y se abrazan. Pero hay una mujer que sigue impasible con la tela. Es Murza, de Pakistán y madre de varios hijos. Pide a este diario que no le hagan fotos. "Si no, mi marido me pega". Aunque allí era maestra, aquí apenas sale de casa. "Sólo vengo aquí a coser, me lo paso muy bien", zanja a través de un traductor del teléfono.

"Esta es otra realidad, el encierro mental se nota. Por eso es tan importante que estas mujeres tengan lugares como este, que se empizen a soltar, y cuenten lo que están viviendo", dice Akpoli. En algunas ocasiones, han derivado a algunas de estas mujeres a asociaciones feministas de la ciudad o, directamente, a trabajadoras especializadas. "Pero el problema es el de siempre: estas mujeres dependen del marido, y ellos bien que lo saben. No trabajan, no conocen la lengua... ¿a dónde van? Aquí es muy difícil tener una oportunidad, pero la independencia económica es el único camino. Por eso es tan importante aprender un oficio, tener un pequeño ahorro... y empezar a plantearse su vida", insiste Akpoli.

Las mujeres, en la tienda de ropa de la asociación Unió per les Segones Oportunitats, en Badalona. / MANU MITRU / EPC

También cose en silencio Xenia Alcántara, una vecina del barrio de 20 años que se ha unido a esta aventura porque quiere aprender a coser. "Es la que nunca falla", bromean las mujeres, con las que ya han tejido fuertes vínculos. "Es muy guay un espacio así. Al principo tenía miedo de no encajar, pero me he sentido muy cómoda desde el primer día", agradece la estudiante catalana.

"Este lugar nos abre puertas. Cuando llegué empecé limpiando casas pero ahora estoy en una tintorería", explica Rosario Cantos. Ella sueña en voz alta. "Quiero abrir una tienda de comida". Otras se imaginan con un negocio propio de arreglos o costura. "Lo importante es poder soñar, pensar en grande. Las mujeres migrantes somos las sin voz de esta sociedad, pero hemos migrado, que ya es emprender una nueva vida. Podemos hacer muchas cosas, ¡y a ello vamos!", confía Akpoli.