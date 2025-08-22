Cambio climático
La ONU insta a tomar medidas inmediatas por el impacto "grave" del calor en la salud de los trabajadores
La ola de calor fue excepcional en Catalunya por su duración: once días consecutivos y picos de casi 44 grados
De 2.000 a 12.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas: ¿qué hay detrás de las distintas estimaciones?
AFP
El aumento de las temperaturas globales está impactando "gravemente" la salud y la productividad de los trabajadores, ha advertido este viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU),instando a tomar medidas inmediatas.
El calor extremo plantea retos cada vez mayores en los lugares de trabajo, según han afirmado las agencias de salud y clima de Naciones Unidas, al publicar una guía para gobiernos, empleadores y autoridades sanitarias con el fin de mitigar los riesgos.
"Es necesario actuar ya para hacer frente a los efectos cada vez más graves que tiene la sobrecarga calórica en trabajadores de todo el mundo", asegurab.
Muchos empleados están expuestos habitualmente a condiciones de calor peligrosas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Sin embargo, la OMS y la OMM señalaron que la frecuencia y la intensidad de esos episodios de calor extremo han aumentado considerablemente, lo que acentúa los riesgos para quienes trabajan tanto al aire libre como en interiores.
Los operarios de sectores como la agricultura, la construcción y la pesca se ven especialmente afectados, añadieron las agencias.
Afirmaron que la productividad de los trabajadores se reduce entre 2% y 3% por cada grado encima de los 20°C.
Los riesgos para la salud relacionados incluyen golpes de calor, deshidratación, disfunción renal y trastornos neurológicos.
"La sobrecarga calórica ocupacional se ha convertido en un desafío social en todo el mundo, y ya no afecta únicamente a los países que se encuentran cerca del ecuador, como lo demuestra la reciente ola de calor en Europa", ha dicho Ko Barrett, secretaria general adjunta de la OMM. "Proteger a los trabajadores del calor extremo no es solo un imperativo de salud, sino una necesidad económica", ha añadido.
2.400 millones de afectados
Las agencias pidieron planes de acción contra el calor en el trabajo, adaptados a industrias y regiones específicas.
Las directrices se basan en las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destacan que más de 2.400 millones de trabajadores están expuestos a un calor excesivo en todo el mundo, lo que representa el 71% de la población activa mundial.
Esto provoca más de 22,85 millones de accidentes laborales al año y casi 19.000 muertes.
"Sin una acción audaz y coordinada, el estrés térmico se convertirá en uno de los riesgos laborales más devastadores de nuestra época, provocando importantes pérdidas en términos de vidas humanas y productividad", ha advertido Joaquim Pintado Nunes, director del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT.
"Invertir en estrategias eficaces de prevención y protección permitiría al planeta ahorrar miles de millones de dólares cada año", ha dicho en rueda de prensa.
El último informe técnico y guía de la OMS sobre el estrés térmico en el lugar de trabajo data de 1969, "cuando el mundo era muy diferente en términos de cambio climático", según Rüdiger Krech, director de Medio Ambiente de la OMS.
"Lo que ha cambiado es la gravedad", afirmó, ya que cada uno de los últimos 10 años ha sido uno de los 10 más cálidos jamás registrados.
Según los científicos, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático provocado por la humanidad.
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos