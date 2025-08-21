Educación
Facturas de 1.000 euros para volver a las aulas: "Entre los libros de texto y el ordenador, he tenido que renunciar a las vacaciones"
Cada vez son más las familias que optan por comprar ejemplares de segunda mano en portales como Wallapop, donde los consiguen "a mitad de precio"
Catalunya empezará el curso escolar 2025-2026 el lunes 8 de septiembre en infantil, primaria y ESO
Meritxell Comas
Con el cronómetro en tiempo de descuento para empezar el nuevo curso, las familias tienen que volver a rascarse el bolsillo para pagar los libros de texto y el material escolar, un gasto que, a pesar de ser "esperada" y estar "presupuestada" en las economías domésticas, no deja de ser un "quebradero de cabeza" que obliga a ahorrar durante el año y, inevitablemente, a recortar el dispendio que supongan las vacaciones de verano.
El precio de los libros de texto, pero, no para de crecer año tras año (este año los libreros calculan que los ejemplares se han subido unos dos euros de media). Desde la Llibreria Empúries de Girona apuntan que el coste de los libros de primaria oscila entre los 150 y los 300 euros, los de ESO entre los 200 y los 450 euros y, en el caso de bachillerato, a pesar de necesitar menos libros (hay centros educativos que solo requieren tres o cuatro), el precio del volumen puede superar "tranquilamente" los 500 euros.
Una madre que prefiere mantener el anonimato tiene que asumir una factura de 1.000 euros para afrontar la vuelta a las aulas de sus dos hijos, que harán primero y tercero de ESO. Y es que además de los libros (entre los dos son 600 euros) y el material escolar (calcula que se gastará unos 100 euros entre ambos), también tiene que pagar el ordenador de su hijo que comienza la etapa de ESO, que costará 300 euros más. "Entre los libros de texto y el ordenador, he tenido que renunciar a las vacaciones", confesa, y explica que "me habría gustado poder hacer algún viaje en familia".
Ante este escenario, cada vez son más las familias que optan para comprar libros de segunda mano en portales como Wallapop. Es el caso de la gerundense Ona Mañas, que este año hará primero de bachillerato. Y es que cuando el centro educativo los hace llegar el listado de libros, ella y su madre buscan y rebuscan por Wallapop. "El de catalán lo hemos encontrado a mitad de precio y ahora estamos negociando para comprar el de castellano", explican. Los dos libros que los faltan (son más específicos porque estudiará la modalidad de bachillerato artístico) los han encargado en una librería. Una práctica que ya hicieron con su hermana grande: "Están en muy buen estado, se nota el uso pero se pueden usar perfectamente, antes nos gastábamos 300 euros y ahora pagamos la mitad", celebran.
Casi 500 euros por hijo de media
Un estudio elaborado por 'idealo.es' reveló cuánto se gastaron las familias españolas por hijo en 2024. El comparador de precios en línea hizo una investigación en la cual presupuestó todo el necesario para el retorno escolar. Y concluyó que el año pasado, las familias se gastaron un total de 491,90 euros por hijo. El más caro fueron los libros de texto, con un coste medio de 341,99 euros.
Un Vale Escolar a un ritmo "similar"
En cuanto al Vale Escolar, un cheque de 60 euros impulsado por la Generalitat para intercambiar en material escolar que se dirige a las familias de los alumnos que este curso harán primaria o secundaria en centros públicos o concertados, el ritmo de canjes es "similar" al del año pasado, a pesar de que el Gremio de Libreros denunció al inicio de la campaña competencia desleal y malas prácticas en beneficio a grandes operadores en detrimento del comercio de proximidad. "Nos movemos con cifras similares", aseguran desde la Librería 22 de Girona, que subrayan que las familias lo usan "sobre todo" para comprar libros de texto (también se puede destinar a comprar diccionarios, calculadoras, mochilas o juegos educativos).
