El último adiós catalán a Gheorgue Vranciu, el temporero muerto en Lleida en plena ola de calor

"Era un hombre generoso, nos encontró trabajo a toda la familia. Si necesitabas dinero te lo prestaba..., era un hombre muy bueno", cuenta devastado el cuñado de Gheorgue Vranciu, a las puertas de la iglesia ortodoxa de Lleida donde familiares y amigos despidieron el pasado viernes a este temporero de 61 años fallecido en un campo de fruta entre Alcarràs y Torres de Segre mientras trabajaba a más de 40 grados. Esta semana se ha repatriado el cadáver para su entierro en Rumanía, su país de origen.

En el velatorio, último adiós de su entorno en Catalunya, muchos de los presentes, temporeros en la misma empresa que Vranciu, reivindicaban más medidas de seguridad. "Tengo miedo de acabar como él", explicaba Christian Epure, un temporero de 53 años.

"Mi padre ha muerto, pero la realidad sigue siendo la misma; temporeros trabajando con ola de calor" Ovidio Vranciu

El gran candelabro que preside la iglesia ortodoxa de Lleida concetró a amigos, vecinos y compañeros de Vranciu, todos vestidos de negro y la mayoría nacidos en Rumanía. Mientras los familiares derramaban lágrimas sobre el féretro, otros retransmitían la ceremonia por videollamada para parientes y amigos en Rumanía. "Estamos todos destrozados", reconocía el cuñado de Vranciu. Al funeral también acudieron representantes de La Paeria, del arzobispado y de Cáritas.

Vranciu vivía con su hijo, su nuera y sus nietos en Lleida. Su mujer y su hija residen en Rumanía. Pero por su piso había pasado mucha gente. "Yo viví una temporada con ellos. Gheorghe me ayudó tanto que incluso me acogió en su casa cuando llegué a España con mi marido y mi hija, cuando no tenía adónde ir. Era un hombre muy bueno que te ayudaba en todo, no ha hecho mal a nadie", lamentaba María. No podía dejar de contar las bondades de Vranciu, incrédula al recordar que ya nunca volverá a compartir una cena con él y toda la familia.

Vranciu no sólo acogió a María en su casa, también le ayudó a encontrar trabajo en la misma empresa. "Habló con el jefe y me dijo que podía ir a trabajar", cuenta. Un trabajo que ha sido una ayuda para poder alimentar a su familia y quedarse en España, pero que es también una condena. "Haga la temperatura que haga nosotros estamos allí, en el campo, no somos nadie, parece que no tengamos derechos", se quejaba. "Normalmente trabajamos nueve horas, pero hoy me he negado a ir a trabajar, hace mucho calor y quería estar en en velatorio de Gheorghe", añadía Adrian Tofan, otro temporero que se unió a la conversación.

Los familiares de Gheorghe Vranciu se abrazan junto al féretro de Gheorghe Vranciu. / Elisenda Colell / ¡

De hecho, fueron varios los temporeros presentes en el velatorio que se negaron a ir a trabajar ese viernes para poder asistir a la ceremonia. "Es el día de la Asunción, es festivo, pero hay mucha gente que no ha podido venir porque está trabajando. Sigue haciendo muchísimo calor, y ahí siguen. Tenemos que parar esto porque mi padre ha muerto, pero la realidad sigue siendo la misma", reivindicaba su hijo, Ovidio Vranciu, al terminar la ceremonia. "Es que hoy estaban a 42 grados", se quejaba Cristian Epure, un hombre de 53 años que, el día siguiente de conocer la muerte de Vranciu pidió una baja laboral.

"Hace más de 14 años que vivo aquí pero las condiciones en el trabajo siguen siendo malas. Apenas puedes parar para beber agua" Cristian Epure, temporero de 53 años

"Yo tengo un problema del corazón, mie siento mal. Hace más de 14 años que vivo aquí pero las condiciones en el trabajo siguen siendo malas. Apenas puedes parar para beber agua, no tenemos agua fría en el campo, y además cuando hace tanto calor tendríamos que parar a la 13 horas pero te hacen seguir", lamenta Epure. Por eso ha optado por estar de baja estos días de agosto. "Tengo miedo de que me pase lo mismo: que me dé un infarto o algo, esta temperatura no es buena para nadie, no quiero morirme", indica Epure, mientras señala al féretro, recubierto de flores y coronas.

"Hace mucho calor y tenemos que trabajar las nueve horas, pero si quieres ganar dinero ¿qué haces? Si no voy al campo, ¿qué comemos en casa?" Eduard Lubantin, temporero

Eduard Lubantin, en cambio, llegó apurado a la ceremonia. Su gorra y su camisa sudada revelaban que él sí pasó el viernes recogiendo manzanas. Tiene prácticamente la misma edad que Epure, aunque la tez más morena y le cuesta hablar en castellano. "Ya les he dicho que quería trabajar hasta la una del mediodía, pero si lo dices te dicen que te van a echar, necesitamos ser muchos", explica el hombre. "No es agradable pero es lo que hay. Es verdad que hace mucho calor y que tenemos que trabajar las nueve horas, pero si quieres ganar dinero ¿qué haces? Si no voy al campo, ¿qué comemos en casa?", retoma Lubantin.

Todos dicen trabajar para la misma compañía, Nufri. A muchos les encontró el trabajo el mismo Vranciu, aunque él tenía un contrato con una ETT, que le empleó para Agroalimentaria El Pla, S.L, que está administrada por el director de producción del Grupo Nufri, Ignasi Argilés.

Según el relato de la familia y de algunos trabajadores que vieron lo sucedido, hacía ocho años que Vranciu trabajaba en los frutales de Lleida, aunque en el último año había estado de baja por dolor de espalda y retención de líquidos. El pasado 11 de agosto, el hombre empezó a encontrarse mal, y reclamó ayuda a una encargada, que le ordenó que reposara bajo un árbol. Una hora y media después, los compañeros ya se lo encontraron convulsionando y llamaron a la ambulancia, que trató de reanimarlo sin éxito. La primera autopsia provisional, que avanzó este diario, certifica que el hombre murió en el campo entre las 16.24h y las 16.50 por "insuficiencia cardiorespiratoria aguda en el contexto de estrés por calor".

Después de conocer los detalles de su muerte, la Generalitat volvió a reunir todos los sectores implicados en la campaña de la fruta y se comprometió a redoblar las inspecciones laborales. Precisamente ese día la plataforma Lluita amb Justícia Social salió a la calle con decenas de temporeros pidiendo "dignidad" para estos trabajadores.

En los próximos meses el 'conseller' de Treball, Miquel Sámper, deberá comparecer ante el Parlament para aclarar lo sucedido. Mientras tanto, entidades sociales de la capital de Ponent siguen reprochando que, de nuevo, este verano se han vuelto a repetir las escenas de temporeros durmiendo en la calle y en lugares insalubres, así como de migrantes sin papeles en búsqueda de empleo.