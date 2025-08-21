En Directo

Oleada de incendios

Última hora de los incendios en España | El viento complica algunos focos de los incendios mientras que Galicia ya tiene AVE

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025 / ANA F. BARREDO / EFE / VÍDEO: EFE

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
  5. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
  6. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  7. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
  8. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?

Directo | Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat pero mantiene la vigilancia por tormentas fuertes

Directo | Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat pero mantiene la vigilancia por tormentas fuertes

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

La biología evolutiva invade la calle Perill de Gràcia para acercar la ciencia a los barceloneses

La biología evolutiva invade la calle Perill de Gràcia para acercar la ciencia a los barceloneses

Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025

Los arquitectos de la Mezquita de Córdoba: "La gente no notará que ha habido un incendio"

Los arquitectos de la Mezquita de Córdoba: "La gente no notará que ha habido un incendio"

Sorteo Bonoloto del miércoles 20 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 20 de agosto de 2025

"Se nos quema el paraíso": el lamento de una ganadera asturiana por un incendio que amenaza a un pueblo de Somiedo

"Se nos quema el paraíso": el lamento de una ganadera asturiana por un incendio que amenaza a un pueblo de Somiedo