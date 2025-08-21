Última hora de los incendios en España | El viento complica algunos focos de los incendios mientras que Galicia ya tiene AVE

En Directo
El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado esta tarde en el paraje "Valdesevilla" del término municipal de Aracena, en la provincia de Huelva, para el que han movilizado nueve medios aéreos.
Según ha informado el Infoca, el control se ha decretado a las 23.16 horas al estar el fuego perimetrado pudiendo quedar en su interior algún punto caliente.
Trabajan en tareas de remate y liquidación un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.
Los fuegos activos devoran otras 15.000 hectáreas en Galicia y superan ya las 82.000
Los fuegos activos en Galicia han devorado este miércoles otras 15.000 hectáreas y superan ya las 82.000 a pesar del descenso de la temperatura y una mayor humedad.
Según el último balance de la Consellería de Medio Rural quedan activos seis incendios en la comunidad autónoma, todos ellos en la provincia de Ourense, tras haberse estabilizado el de Vilardevós-Moialde.
El Ejército estrena su primer dron terrestre en los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León
Asturcon es el nombre que se le da a la raza de los caballos asturianos de procedencia celta. Un caballo de carga, muy fuerte y resistente, del que se tiene constancia desde la época romana. Ahora también es el apodo que se le ha puesto al primer dron terrestre de la historia del Ejército español. Con ese sobrenombre se ha bautizado a las cinco unidades del P75D-UME de SVMAC, un tipo de dron de más de tres toneladas que está siendo empleado por primera vez en tareas llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tres de los incendios que están asolando Galicia, Extremadura y Castilla y León.
El Asturcon está pilotado desde la UDRUME, que es la nueva Unidad de Drones de la UME, de reciente creación y que hizo sus primeras intervenciones durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha. En esa ocasión, la UDRUME, que depende del Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME), utilizó drones aéreos. Esta es la primera vez que se usa uno terrestre.
Blackhawks, drones y bomberos del extranjero: así es el ejército internacional que lucha contra el fuego en España
El fuego sigue avanzando en el norte y el oeste de España. Aunque la ola de calor ha dado un respiro y las temperaturas han bajado, el viento sigue dificultando unas tareas de extinción que se complican a medida que pasan las horas. Los incendios son competencia de las administraciones autonómicas, pero los bomberos de las comunidades afectadas (Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias) no están solos.
Helicópteros 'blackhawks' checos, Chinook neerlandeses, drones nacionales, aeronaves francesas o bomberos llegados de Finlandia o Rumanía. Como si de un ejército internacional se tratase, los recursos tanto materiales como humanos que están luchando contra el fuego proceden de todas partes. De comunidades autónomas que no están sufriendo incendios, como por ejemplo Cataluña, y de países europeos que han puesto a disposición de España distintos medios.
"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta
Tras una noche en la que el viento avivó la virulencia de las llamas, el incendio declarado en Jarilla ha vuelto a complicar la situación en la zona de Hervás. El fuego ha rebasado la línea de defensa y avanza hacia Candelario (Salamanca). La preocupación se ha extendido a la localidad de La Garganta, en la frontera entre Extremadura y Castilla y León, puesta en prealerta ante la posibilidad de una evacuación.
Las maletas están hechas y un autobús permanece estacionado frente al ayuntamiento, preparado para una salida rápida si las autoridades lo ordenan. El ambiente es de incertidumbre y desasosiego: no solo por la amenaza que se cierne sobre el municipio, sino porque muchos de los vecinos tienen a sus familiares colaborando en la extinción.
Galicia recupera la alta velocidad ferroviaria con Madrid seis días después
Minutos antes de las seis de la tarde ha salido de la capital gallega el primer tren destino Madrid, después de seis días con la circulación suspendida a causa de los incendios que han asolado el noroeste peninsular.
Con todo, y pese a los días de retraso, este primer tren no se ha llenado, ya que fueron muchos los viajeros que optaron por buscar modos alternativos de desplazarse hasta la capital española.
El número total de afectados por la suspensión del servicio asciende a 50.000 viajeros y el total de trenes suprimidos son 101.
Los incendios forestales provocan el corte de diez carreteras, la mayoría en Castilla y León
Los incendios forestales han provocado el corte de nueve carreteras, la mayoría en Castilla y León, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 19.00 horas.
En concreto, en la provincia de León se encuentran afectadas la LE-164 en Yebra, la LE-2703 en Portilla de la Reina, la LE-4212 en Cariseda, la LE-5228 en Salas de los Barrios y la LE-7311 en Nogar.
Las rutas del Camino de Santiago están "transitables", pese a daños puntuales en señales y barandillas
Los trazados del Camino de Santiago están "en buen estado" pese al efecto de los incendios --hubo focos esporádicos en las proximidades del Camino Francés, por ejemplo-- y, aunque se ha identificado deterioro en la señalización u otros daños en barandillas u otros elementos de madera que habrá que reparar, todas las rutas son "transitables".
Lo son "en condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad, independientemente de la calidad del aire", según los técnicos de la Administración gallega y pese a que aún se observan focos activos de fuegos que es preciso seguir controlando.
Un informe de la Xunta sobre el impacto de los fuegos, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que, debido a la dispersión de la red de Caminos en la comunidad, son "diversos" los tramos que se vieron afectados, especialmente en la provincia ourensana; y que puntualmente se produjeron focos esporádicos y de baja intensidad en las proximidades del Camino Francés.
Las huellas del incendio de Jarilla, en imágenes
El fuego tiñe de negro la cumbre más alta de Galicia y amenaza su bosque más antiguo
Las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios, han quedado teñidas de negro por las llamas y amenazan el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de la comunidad. El fuego ha arrasado este enclave natural del macizo Galaico-Leonés procedente de Porto de Sanabria, en Zamora, y cruzó la frontera con Ourense, donde los vecinos llevan tres días luchando para evitar una catástrofe ambiental mayor. "Vemos todas las laderas calcinadas y pequeñas islas verdes entre un mar negro", cuenta a EFE el guía de montaña Pedro Domínguez, que tiene un albergue en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), y ha hecho de la montaña más alta de Galicia, con 2.127 metros de altitud, su medio de vida. Ahora la ve cubierta de cenizas. Allí ha ardido la Lagoa da Serpe, una laguna natural de origen glacial, y los vecinos intentan evitar que se lleve por delante su mayor tesoro ambiental, el Teixadal, con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario, así como fresnos, acebos y avellanos; se trata del bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa.
