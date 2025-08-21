Última hora de los incendios en España | El viento complica algunos focos de los incendios mientras que Galicia ya tiene AVE

El Ejército estrena su primer dron terrestre en los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León

Asturcon es el nombre que se le da a la raza de los caballos asturianos de procedencia celta. Un caballo de carga, muy fuerte y resistente, del que se tiene constancia desde la época romana. Ahora también es el apodo que se le ha puesto al primer dron terrestre de la historia del Ejército español. Con ese sobrenombre se ha bautizado a las cinco unidades del P75D-UME de SVMAC, un tipo de dron de más de tres toneladas que está siendo empleado por primera vez en tareas llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tres de los incendios que están asolando Galicia, Extremadura y Castilla y León.

El Asturcon está pilotado desde la UDRUME, que es la nueva Unidad de Drones de la UME, de reciente creación y que hizo sus primeras intervenciones durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha. En esa ocasión, la UDRUME, que depende del Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME), utilizó drones aéreos. Esta es la primera vez que se usa uno terrestre.

