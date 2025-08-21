Adicciones
El psicólogo clínico Fernando Azor, sobre estos fármacos: "Tiende mucho a favorecer el enganche, a ser adictivos"
Los medicamentos pueden calmarte durante un rato, pero el papel de la terapia es fundamental para superar los síntomas
Lara Ferreiro, psicóloga, sobre las relaciones de pareja tóxicas: "Tu cerebro funciona exactamente igual que como si fueras un adicto a la cocaína"
Cuando los somníferos se cogen del botiquín de la abuela: los médicos alertan del aumento del consumo de pastillas sin supervisión
Balma Simó
El psicólogo clínico Fernando Azor explica en su cuenta de TikTok todo lo que conlleva tomar medicamentos ansiolíticos. En esta ocasión, quiere poner en valor al Lorazepam y al Alprazolam, ambos utilizados para aliviar síntomas como "una presión en el pecho, unas taquicardias, unas respuestas de nerviosismo, temblor o sudoración".
Estos fármacos pertenecen al grupo de las benzodiacepinas y, en episodios puntuales, pueden resultar "verdaderamente eficaces" para frenar una crisis y mejorar el descanso, cuenta Azor. El especialista afirma que elegir uno u otro depende de las necesidades de cada paciente. "El Alprazolam suele tener un potencial de relajación muscular mayor", señala el psicólogo, lo que lo hace más recomendable cuando hay contracturas más dolorosas. No obstante, subraya que el Lorazepam también puede resultar muy útil en estos casos.
Un uso que puede generar adicción
Con todo, Azor advierte de que tomar estos fármacos tienen una acción media, de entre seis y ocho horas, y actúan con rapidez en el organismo. Es esa eficacia inmediata lo que favorece el enganche y hace que las personas se acostumbren a recurrir a la medicación en cuanto aparecen los síntomas.
No obstante, el experto asegura que en según qué situaciones es necesario, pero que el uso continuado de estos fármacos provoca que la gente no busque otro tipo de soluciones. "Tiende mucho a favorecer el enganche, a ser adictivos, porque si me siento mal, me tomo la pastilla y estoy bien, lo cual es absolutamente lógico, hay momentos en los que es necesario, pero eso a veces inhibe a la persona, frena a la persona a la hora de buscar otro tipo de soluciones para poder afrontar una crisis de ansiedad", explica el especialista.
La terapia es una opción efectiva
El psicólogo clínico señala que es en las crisis de ansiedad donde los profesionales de su ámbito pueden ayudar mejor a los pacientes con sus terapias: "Las crisis de ansiedad probablemente son de los trastornos en los que mejor trabajamos los psicólogos, porque realmente funciona bien el tratamiento, hace que podamos exponer muy bien a las personas, a muchas sensaciones, y darle un manejo de esas sensaciones para que dejen de asustarse".
Azor también destaca recursos como el 'botón del pánico', disponible en la página web de 'Psicólogo de Cabecera', que ofrece pautas para afrontar una crisis o prevenirla antes de que ocurra. "Una forma de entender de qué va y que entendáis que, además de la medicación, existen muchas cosas que se pueden hacer en terapia que merecen la pena hacer", detalla el especialista clínico. Estas son, pues, otras alternativas al Alprazolam y Lorazepam, aunque Azor insiste en que lo importante es no limitarse a la medicación. "Pensar en qué otras soluciones os puede abrir otro mundo de opciones que merecen la pena", sentencia el psicólogo clínico.
