Así es el polémico anuncio de Sanex que ha sido denunciado por racismo

La línea que separa la representación de la ofensa en la publicidad es cada vez más delgada, y un reciente caso en el Reino Unido lo ha puesto de manifiesto de manera contundente. Un polémico anuncio de un gel de ducha de la marca Sanex ha sido prohibido tras ser denunciado por racismo, generando un intenso debate sobre las responsabilidades de las marcas en una sociedad diversa. La decisión fue tomada por la Advertising Standards Authority (ASA), el organismo regulador de la publicidad británica, que actuó tras recibir quejas que señalaban el uso de estereotipos raciales dañinos en la pieza audiovisual.

El caso subraya un desafío crucial para la industria: la intención de ser inclusivo puede fracasar estrepitosamente si la ejecución del mensaje no es sensible al contexto cultural e histórico. Aunque la empresa matriz, Colgate-Palmolive, defendió el anuncio como una muestra de su "compromiso con la diversidad", el impacto percibido por el público y el regulador fue muy diferente, calificándolo como un contenido capaz de causar una ofensa grave. Este incidente se convierte así en un estudio de caso sobre cómo una comunicación mal planteada puede socavar los valores que pretende promover.

La narrativa visual que generó la controversia

El núcleo del problema residía en la estructura visual del anuncio. La pieza publicitaria utilizaba una clásica narrativa de "antes y después" para demostrar la eficacia del producto. Sin embargo, la elección de los modelos para representar estas dos fases fue lo que encendió las alarmas. En la secuencia del "antes", se mostraba a un hombre negro con la piel visiblemente agrietada, cubierta por una especie de capa de arcilla seca que transmitía una imagen de sequedad y malestar. En contraste, la escena del "después" presentaba a una mujer blanca con una piel suave, hidratada y perfecta tras usar el gel de Sanex.

Según el análisis de la ASA, esta yuxtaposición creaba una "comparación negativa" profundamente problemática. Aunque el organismo reconoció que la intención de la marca probablemente no era maliciosa, la construcción del anuncio enviaba un mensaje implícito y peligroso: asociaba la piel negra con una condición "problemática e incómoda", mientras que presentaba la piel blanca como el ideal de salud y belleza a alcanzar. Esta representación, según el regulador, reforzaba un estereotipo racial perjudicial y, por lo tanto, era inaceptable para su difusión pública.

La defensa de la marca: inclusividad frente a impacto

Frente a la contundente acusación, Colgate-Palmolive, la multinacional propietaria de Sanex, argumentó que su intención era precisamente la opuesta. La compañía defendió que la inclusión de modelos con diferentes tonos de piel era una prueba de su compromiso con la diversidad y pretendía demostrar que su producto es "adecuado y efectivo para todos". Esta postura fue respaldada por Clearcast, la agencia encargada de revisar y aprobar los anuncios antes de su emisión en el Reino Unido, que consideró que la pieza demostraba la inclusividad de la marca.

🚨This advert for Sanex shower gel has been banned by the Advertising Standards Authority on the grounds that it “suggests that white skin is superior to black skin”.



The charge? Because the dark-skinned model happens to have dry and itchy skin and the white-skinned model… pic.twitter.com/WglNuw1N2Y — James Esses (@JamesEsses) August 20, 2025

Sin embargo, este caso evidencia una brecha fundamental en la publicidad moderna: la diferencia entre la intención del emisor y el impacto en el receptor. Mientras que la marca y la agencia de aprobación se centraron en el hecho de incluir a personas de distintas razas, pasaron por alto cómo la narrativa visual específica podía ser interpretada a través de una lente histórica y social cargada de prejuicios. La defensa de la "diversidad" no fue suficiente para contrarrestar la percepción de que se estaba perpetuando una jerarquía racial donde un tipo de piel se presenta como superior a otro.

El veredicto final y sus implicaciones para la industria

La resolución de la Advertising Standards Authority fue inequívoca: el anuncio fue prohibido y se le ordenó a Colgate-Palmolive no volver a emitirlo en su forma actual. La directriz fue clara: la empresa debe "garantizar" que sus futuras campañas publicitarias no causen "delitos graves por motivos de raza". Esta decisión no solo afecta a Sanex, sino que envía un poderoso mensaje a toda la industria publicitaria sobre la necesidad de una mayor conciencia y sensibilidad cultural.

El incidente sirve como una lección crucial sobre la importancia de la ejecución creativa. Ya no basta con incluir un elenco diverso; es imperativo analizar cómo se representa a cada individuo y qué roles se les asignan en la narrativa. En un mundo cada vez más atento a las microagresiones y los sesgos implícitos, las marcas tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus mensajes no solo eviten los estereotipos obvios, sino que también construyan narrativas que empoderen y celebren la diversidad de una manera auténtica y respetuosa. El caso Sanex demuestra que, en la publicidad, el cómo importa tanto o más que el qué.