La ola de calor fue excepcional en Catalunya por su duración: once días consecutivos y picos de casi 44 grados

Once días consecutivos y temperaturas extremas que rozaron los 44 grados. Este es el balance de la ola de calor que afectó a Catalunya durante la primera quincena de agosto y que ya se ha cerrado oficialmente. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), se trata de uno de los episodios más largos y persistentes desde que existen registros, aunque todavía queda por detrás de los del verano de 2003 y de 2023.

"La característica más destacada de este episodio ha sido su continuidad. Hemos tenido calor muy intensa durante muchos días seguidos", afirma Aleix Serra, responsable de Control de Calidad de Datos del Meteocat. El episodio, que correspondió a la tercera ola de calor de la temporada de verano, comenzó el 8 de agosto y se dio por finalizado el lunes 18, dejando un balance de récords locales en distintas zonas del territorio.

Diez estaciones automáticas con más de dos décadas de registros superaron su máxima histórica, en su mayoría situadas en áreas costeras y prelitorales, donde la persistencia del calor fue más acusada. La temperatura más elevada se alcanzó en la Ribera d’Ebre, con 43,8 ºC en Vinebre el día 11 y en Benissanet el día 16. Serra avisa de que valores así eran excepcionales en Catalunya hasta hace poco. "Ahora, en cambio, se van repitiendo durante seis de los últimos siete veranos".

Noches tórridas

Las noches tampoco dieron tregua: se registraron mínimas por encima de los 25 ºC en el litoral y en zonas elevadas del prelitoral, y cerca de los 30 ºC en el Cap de Creus durante la madrugada del 16 al 17 de agosto, favorecidas por la entrada de viento del norte. No se llegó a vivir ninguna noche infernal, con mínimas superiores a los 30 ºC, pero los termómetros se acercaron a esta cifra.

El día 17 se esperaba el momento culminante de la ola de calor, especialmente en el sur de Catalunya. Sin embargo, la llegada de una masa de humo procedente de los incendios en el oeste de la península Ibérica alteró la previsión. El viento del noroeste transportó la nube hasta Catalunya, reduciendo la visibilidad y rebajando en más de un 30% la irradiancia solar en sectores del oeste. Esa circunstancia impidió que las temperaturas alcanzaran los valores extremos que se habían pronosticado, aunque se superaron igualmente los 40 ºC en varios municipios.