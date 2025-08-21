El avance del fuego se ralentiza en Jerte y funciona la estrategia para frenar las llamas en Hervás

Los trabajos de extinción del incendio de Jarilla durante este miércoles han logrado una evolución favorable en los dos frente que más preocupaban desde la pasada noche: Hervás y Jerte. La estrategia para frenar las llamas en Hervás, que se avivaron la pasada madrugada en la zona de Pinajarro, ha funcionado. "Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado; hay que seguir", según la información difundida esta noche tras la última reunión del CECOPI de este miércoles.

Respecto al Jerte también hay mejoras: "se ha ralentizado el avance con trabajo a pie". La noche, no obstante, será clave para conocer la evolución del incendio este jueves.

Son noticias esperanzadoras que llegan a última hora de este miércoles después de una noche anterior "muy complicada" para la extinción del fuego de Jarilla, que ha calcinado ya 16.000 hectáreas con un perímetro de 160 kilómetros.

El viento ha dificultado los trabajos y durante la madrugada del martes al miércoles los efectivos se han visto sorprendidos por la ferocidad de las llamas, de metros de altitud, en determinados puntos. En concreto, según ha explicado esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la primera reunión del CECOPI del día, la línea de defensa que se abría ayer en Hervás saltó y "cogió de sorpresa a todo el mundo". Ha hablado de situación de gravedad para determinados grupos de trabajo: "lo han pasado mal, pero afortunadamente no ha ocurrido nada".

Preocupaba esta mañana, por tanto, el avance en Hervás y también en otro de los focos principales en Jerte, donde el fuego sigue cercando la Garganta de los Papúos y la Garganta Becedas. Ambos frentes se han atacado a primera hora solo con medios aéreos, con un total de 25 aviones. "Las dos líneas de trabajo son inaccesibles y solo se puede trabajar por aire y no por tierra", ha añadido Bautista, que comenzaba el día rebajando el tono optimista por la situación del viento, aunque se ha mostrado confiado en los trabajos del dispositivo de extinción.

Atacando el fuego por segundo día continuado

Los efectivos terrestres, más de 460 este miércoles, se encuentran realizando tareas de repaso y refresco y actuando en las "numerosas reactivaciones" que se vienen produciendo dentro del perímetro afectado. Los bomberos de Alemania, en concreto, están destinados en la zona sur, la más cercana a Plasencia. "Están haciendo una labor importantísima porque hay muchos puntos calientes, no podemos descuidar ninguna área".

La jornada de este miércoles es la segunda en la que el fuego se está atacando tras días totalmente desbocado: "ayer fue el primer día de lucha, no de defensa y hoy podemos tener resultados si las condiciones permiten a esos 25 medios aéreos seguir atacando", según el consejero.

Sin nuevos desalojos y confinamientos en La Garganta, Hervás y Tornavacas

Así, esta mañana no se descataba que se tomaran nuevas medidas para proteger a la población, aunque finalmente no han sido necesidas. A primera hora daba el preaviso de posible evacuación a La Garganta al pabellón de Plasencia y también se valoraba el confinamiento de nuevo en la población de Hervás (que supone principalmente cerrar puertas y ventanas, "pero la vida dentro sigue normal") y de Tornavacas. Sí permanencen esta noche evacuadas las zonas periurbanas de Hervás en el Valle del Ambroz, así como las casas aisladas de Tornavacas, Jerte, Navaconcejo y Cabezuela del valle en el Valle del Jerte.

Otra nota positiva de la jornada es que las llamas avanzan a un ritmo más lento de lo que lo ha hecho en los últimos días. "Van de 500 en 500 hectáreas", ha dicho Bautista. Se están conteniendo principalmente porque las condiciones de humedad (superior al 70%) y de temperaturas (con 13 grados durante la noche y por debajo de los 30 para hoy) son mejores que en días anteriores.

Bautista ha vuelto a agradecer públicamente el trabajo incansable de todas las personas y organizaciones que luchan para extinguir el peor incendio de la historia reciente de Extremadura. Donde no llegan los efectivos del INFOEx, la UME o las BRIF, se despliegan los militares y voluntarios de Protección Civil que están pendientes de posibles reactivaciones en los distintos sectores del fuego. "En cuanto ven algo llaman y también van provistos de medios para poder apagar conatos".

Por eso ha insistido en que la coordinación de todo el personal pendiente de este incendio es "increíble", incluyendo con los medios internacionales de Portugal, Alemania, Eslovaquia y República Checa.