Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

Estudiar el origen de la vida tiene aplicaciones cotidianas útiles para luchar contra nuevos patógenos, evitar la pérdida de especies o garantizar el futuro de los cultivos. Este es uno de los puntos de partida del congreso bienal de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva (ESEB) que reúne esta semana en Barcelona a 1.900 biólogos de 60 países.

En un verano de olas de calor y con los incendios agravados por la crisis climática como telón de fondo, una de las cuestiones clave que se ha abordado durante las diferentes ponencias es la adaptación de las especies a esta nueva realidad climática. Los parásitos o los hongos son algunos de los organismos que ya se están amoldando a la actual situación. "Lo vimos con el covid, pero la destrucción de los ecosistemas y las altas temperaturas constantes facilitan que cada vez más patógenos puedan afectar a los humanos", advierte Toni Gabaldon, científico del Biomedical Research Institute (BRI) y del Barcelona Supercomputing Center (BSC).

"El problema es que si los microbios aguantan temperaturas elevadas, tienen posibilidades de resistir los 37 o 38 grados y es mucho más difícil eliminarlos" Toni Gabaldon — Biomedical Research Institute y Barcelona Supercomputing Center

Su grupo de investigación, a día de hoy, trabaja en la evolución de una especie de cándida (Candida orthopsilosis) que ha aparecido hace poco, favorecida precisamente por las circunstancias climáticas. "En los manglares del golfo de Catar, dos poblaciones de este hongo se han juntado y han formado un híbrido resistente a las altas temperaturas que ya está presente en hospitales de todo el mundo, también en centros de España", detalla Gabaldon. "Ataca solamente a pacientes que ya están debilitados", apunta.

Especies centenarias

En general, una de las herramientas del cuerpo para combatir estos patógenos es el aumento de la temperatura: "El problema es que si los microbios aguantan temperaturas elevadas, tienen posibilidades de resistir los 37 o 38 grados y es mucho más difícil eliminarlos". Lo que sucede con esta cándida híbrida y adaptada al cambio climático es tan solo un ejemplo de los diferentes asuntos que se han puesto sobre la mesa durante el congreso que acoge el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB).

Los animales y plantas que viven muchos años, como los árboles centenarios, tienen más dificultades para adaptarse a cambios bruscos en el medio ambiente, como los provocados por el cambio climático, porque sus generaciones se renuevan muy lentamente. En cambio, los microbios se adaptan mucho más rápido: "Se reproducen cada pocas horas, lo que genera numerosas generaciones en poco tiempo". Cuantas más generaciones, más oportunidades para que surjan mutaciones y, por tanto, más rápido puede actuar la evolución.

La pérdida de diversidad genética pone en riesgo la supervivencia de especies y cultivos

"Además de estudiar cómo los organismos se adaptan a los cambios, también analizamos las extinciones", explica Gabaldon. ¿Qué especies tienen más dificultades para sobrevivir? Uno de los factores esenciales es la variedad de material genético: "Una especie con poca diversidad genética tiene menos capacidad para adaptarse a grandes cambios". Pone el ejemplo de la agricultura: "Si todos plantamos las mismas variedades de plátano, un único patógeno puede acabar con este fruto, por esta razón es imprescindible disponer de diversidad". "El hecho de que las especies desaparezcan puede provocar el colapso de los ecosistemas y nos obliga a actuar urgentemente", defiende el investigador.

Selección natural y azar

Cuando hablamos de evolución, solemos pensar en un mecanismo sencillo: los individuos mejor adaptados sobreviven y transmiten sus genes. Pero la ciencia actual muestra un escenario más matizado. Michael Lynch, director del Biodesign Institute en la Universidad Estatal de Arizona y uno de los ponentes del congreso, recuerda que no todo es una simple cuestión de selección natural. "Los cambios en las especies también están atravesados por el azar", constata.

Ese componente aleatorio se conoce como evolución neutral o no adaptativa. Lynch lo explica con un ejemplo cotidiano: "Se puede pensar en esto como un problema de lanzar una moneda: hay un 50% de posibilidades de que salga cara o cruz en cada tirada, pero a menos que se lance la moneda trillones de veces, nunca se va a obtener exactamente un 50:50". De la misma manera, en una población, no todos los individuos dejan descendencia en cada generación y eso provoca fluctuaciones en la frecuencia de los genes, sin necesidad de que exista una ventaja adaptativa de por medio.

"Los cambios en las especies no son solo selección natural, también están atravesados por el azar" Michael Lynch — Director del Biodesign Institute en la Universidad Estatal de Arizona

Este genetista subraya que muchas innovaciones de la vida surgieron precisamente de esa dinámica no adaptativa. "Parásitos situados en lo más profundo del árbol de la vida pudieron haber dado origen a varios de los rasgos más importantes de las células", expone. Para Lynch, entender este "equilibrio entre necesidad y casualidad" es imprescindible para comprender cómo las especies cambian y se diversifican a lo largo de millones de años.

Gran ancestro

A medida que se estudian estos cambios y se va yendo atrás y más atrás, empiezan a aparecer las preguntas todavía sin respuesta. "Sabemos que la vida se originó hace mucho tiempo y tenemos claro que tan solo ocurrió una vez", dice Gabaldon. "A partir de aquí, todos los organismos tienen un ancestro común, pero aún nos queda explicar de dónde salió este primer ancestro y su código genético", admite.

Uno de los focos de interés ha sido el estudio de por qué algunas especies envejecen más que otras

Para avanzar en este campo, no sirve acudir a los fósiles, puesto que no existen fósiles de organismos sin partes duras. "Estudiamos, por ejemplo, cómo funcionan proteínas concretas", indica el especialista. "Si vemos que una proteína está presente en toda la biodiversidad (plantas, hongos, animales...) podemos intuir que esta proteína ya existía en los orígenes y tratamos de secuenciarla para imaginarnos el resto", señala. "Es como un arqueólogo que encuentra restos de un anfiteatro romano y lo reconstruye entero", compara.

A día de hoy, la gran novedad es tener acceso a todo el material genético de los organismos, cosa que está contribuyendo a ampliar el conocimiento y a determinar qué proteínas son más antiguas y cuáles son más modernas. De esta forma, se puede llegar a las primeras moléculas, las del primer ancestro común, que tenía capacidad para dividir células y crear ADN y proteínas, del que fueron surgiendo luego todas las especies.

Medusas "inmortales"

En el congreso también se ha debatido sobre una nueva área llamada biología celular evolutiva. "Es un frente bastante distinto en el que estamos logrando avances importantes sobre novedades morfológicas, fisiológicas y conductuales de las especies", destaca Lynch. Un ejemplo son los descubrimientos acerca del envejecimiento. "Hay mucho interés en entender por qué algunas especies envejecen más que otras y ahora tenemos la capacidad de poder entender cómo es el material genético de organismos acuáticos como las medusas, que tienen un envejecimiento poco claro", plantea Gabaldon.

En los últimos años, se están detectando genes que tienen efectos positivos en la juventud pero que dan problemas en la vejez. "Por ejemplo, un gen que te da capacidad de regeneración puede ser útil de joven pero provocar un cáncer de mayor, porque el cáncer es sobreproliferación", sugiere el biólogo. "Como la selección natural, en el caso de los humanos, se aplica después de tener descendencia, el envejecimiento queda fuera de la ecuación", agrega. En el congreso se ha discutido sobre todo qué se puede extraer de los genes de otras especies que se pueda aplicar a los humanos.

Todas las respuestas

El científico norteamericano asegura que el objetivo final es dar respuesta a todos los aspectos pendientes: "Es un poco ambicioso, pero creo que la meta de cualquier área de la ciencia es llevar las cosas al punto en que todas las preguntas fundamentales estén respondidas y no se planteen más; no soy partidario de la filosofía de que cada puerta que se cierra en una cuestión científica abra muchas más, lo cual sugiere que no hay fin a la vista en nuestra búsqueda de conocimiento".

Lynch plantea un futuro en el que los biólogos empiecen a pensar en grandes proyectos, como un "lanzamiento a la luna" organizado por astrónomos y físicos. ¿Pero qué necesitamos para poner en marcha una serie de experimentos a gran escala y explorar el origen de la vida? "Seguramente menos dinero de lo que cuesta construir y mantener una estación espacial o un telescopio Webb", sugiere.