La sorpresa de una enfermera española por las costumbres higiénicas de los hospitales en Noruega: "Brilla un poco por su ausencia"

Noruega es uno de los países mejor considerados a la hora de conseguir una mejora en el ámbito laboral, con atractivas condiciones en sus ofertas de trabajo, tanto en lo que se refiere a salarios como horarios o los días estivales pagados. Esto ha provocado que a lo largo de los últimos tiempos muchos sanitarios jóvenes españoles busquen otras ofertas fuera de su zona de confort para crecer profesionalmente y conseguir a su vez una mayor calidad de vida.

Asimismo, cuando acaban las carreras y se encuentran en la tesitura de que les cuesta encontrar un puesto de trabajo estable, con un sueldo bajo y unas jornadas interminables en comparación a otros países, la decisión es más fácil de tomar.

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. Llegado a un nuevo destino, debes acostumbrarte a nuevos hábitos en todos los sentidos, y más en el mundo sanitario, donde las diferencias se trasladan al cuidado de otras personas. Este es el caso de la enfermera de quirófano española Alejandra García Flores, quien vive en Noruega y comparte curiosidades desde su hospital a través de su cuenta de TikTok, así como consejos sanitarios o sus opiniones sobre cómo es trabajar en Noruega, entre otros contenidos visuales.

Detalles sorprendentes

En la descripción del vídeo, que ya acumula más de 330.000 visualizaciones, la enfermera ya avisa sobre algunas de las curiosidades del centro de salud del país nórdico: "Flipando con las rutinas del hospital. Higiene, limpieza, (belleza)". Un funcionamiento muy diferente al de los hospitales de España, y que desde un primer momento dejó impresionada a la autora del vídeo: "Chocó mucho porque la higiene para nosotros es superimportante y es algo básico". También sugiere que en el país escandinavo la situación es distinta.

Además, Alejandra García afirma que no tienen la obligación de cambiar las camas todos los días, ni de limpiar a los pacientes diariamente; en el país escandinavo, según explica la sanitaria, solo lo hacen si "ellos quieren y hay muchas veces que un señor demente dice, pues no quiero bañarme y no se baña".

"Las camas no se cambian"

Según la española, no hay ningún reglamento que recoja una prohibición sobre cambiar las camas, porque sí que se lleva a cabo cada ciertos días. "Las camas se cambian si el paciente quiere o la enfermera o auxiliar del momento quiere cambiarlo", señala la enfermera, quien añade que a veces "es una cochinada" por el hecho que los pacientes comen ahí y, normalmente, se les caen los restos de comida sobre el mimso lugar en el que duermen.

Por otro lado, los sanitarios son quienes cambian los nórdicos en el momento en que se manchan. Es decir, el equipo de limpieza de los hospitales se encarga de limpiar únicamente las habitaciones y los suelos de los centros médicos.

"No hay tantas infecciones"

Desde su punto de vista, la higiene en su hospital "brilla un poco por su ausencia". No obstante, explica que en su sitio de trabajo no ve tantas infecciones víricas: "Lo curioso de todo es que, increíblemente, no hay tantas infecciones por lo menos que yo hubiera visto en la planta de trauma", asegura ella. Al final del vídeo, Alejandra García revela que, pese a todo, ella es muy meticulosa con el aseo: "Soy muy muy maniática de la limpieza y la higiene de los pacientes.