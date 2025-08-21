Haciendo trampas por conducir: tecnología y suplantaciones

Los exámenes teóricos para obtener el carnet de conducir siguen siendo objeto de intentos de fraude en la provincia de Girona. Este año se han detectado nuevos casos de trampas, con el uso de tecnología oculta para copiar durante las pruebas y durante el pasado año, episodios de suplantación de identidad.

En la provincia de Girona, las actuaciones policiales son coordinadas con la Dirección General de Tráfico (DGT) para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas. En el caso de las sedes de Ripoll y Girona, se encarga la Guardia Civil. Mientras que en la de Olot, recientemente recuperada, se hace cargo la Policía Municipal.

En estos casos, las sanciones que se aplican según la Ley de Seguridad Vial son una multa de 500 euros por una infracción muy grave y la prohibición de volver a examinarse hasta que hayan pasado seis meses. Por otra parte, cuando las conductas son constitutivas de delito de usurpación de estado civil, esto está tipificado en el Código Penal y castigado con penas de hasta tres años de cárcel. Las trampas en los exámenes -ya sea mediante tecnología, ingeniería social o suplantación- suponen un riesgo para la seguridad vial y un agravio comparativo para el resto de aspirantes.

Cinco casos en Olot

Los casos más recientes de personas pilladas han tenido lugar en Olot: la Policía Municipal ha denunciado a cinco personas por copiar con dispositivos electrónicos. Los casos más recientes son tres y datan de julio y en este caso los infractores llevaban dispositivos electrónicos ocultos debajo de la ropa, entre ellos cámaras y sistemas de transmisión que permitían recibir las respuestas desde fuera. Mientras que los atrapados entre junio y julio, en uno los agentes municipales le encontraron un aparato electrónico que comunicaba con un teléfono y que le permitía copiar durante el examen.

En el segundo caso detectaron a un individuo que llevaba en el cuerpo una minicámara y un aparato electrónico pegado al móvil, que permitía recibir información desde el exterior de la sala de exámenes.

La Guardia Civil se encarga de la "vigilancia" en las otras sedes de exámenes de la provincia de Girona. Aunque en 2025 todavía no se han notificado nuevos casos, el año pasado se investigaron dos episodios de suplantación de identidad en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona (DGT). Los hechos ocurrieron el 5 de marzo y el 19 de abril de 2024. En ambos casos, una persona se hizo pasar por otra para realizar el examen teórico en su lugar, utilizando el DNI o NIE del verdadero aspirante.

Los casos fueron investigados por la policía judicial de la comandancia de Girona, que recogió las manifestaciones de los implicados y trasladó las diligencias al juzgado. En estos casos, supusieron delitos de usurpación de estado civil, conocido como suplantación de identidad, según el cuerpo policial.

A pesar de los avances tecnológicos para mejorar la seguridad de los exámenes teóricos del carné de conducir, se detectan cada año intentos de fraude en todo el Estado. En diversas provincias españolas se han detectado casos similares. Por ejemplo, en Huesca, tres personas fueron denunciadas por utilizar cámaras y auriculares durante el examen teórico. Un caso curioso es el ocurrido en Écija (Sevilla), un joven tuvo que ser hospitalizado por un auricular incrustado en el oído cuando se disponía a copiar.