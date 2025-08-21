La biología evolutiva invade la calle Perill de Gràcia para acercar la ciencia a los barceloneses

Este jueves concluyen las fiestas de Gràcia, justo un día antes de que baje el telón el congreso bienal de biología evolutiva que reúne en Barcelona a más de 1.900 especialistas de todo el mundo. Por primera vez, se ha creado una conexión entre lo que ocurría en las salas de conferencias y las concurridas calles del barrio.

La calle Perill ha montado un decorado titulado 'Arquitectura de la Vida' en el que formas orgánicas y cadenas de ADN se combinan con el imaginario de Antoni Gaudí, en un guiño al congreso, que escogió como icono el dragón del Park Güell para la edición de este año. Además, se han organizado juegos científicos y se han realizado charlas de divulgación.

Algunos de los transeúntes, han descubierto que se hacía un importante congreso gracias a nuestros ornamentos"

La idea surgió a través de la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación Española de Biología Evolutiva y la European Society of Evolutionary Biology que se pusieron en contacto con los vecinos de la calle Perill para promover esta decoración. "Algunos de los transeúntes, han descubierto que se hacía un importante congreso gracias a nuestros ornamentos", explican desde Gràcia.

Llegar a la calle

Toni Gabaldón, coordinador del congreso e investigador del Barcelona Supercomputing Center, reconoce que la ciencia evolutiva tiene mucho margen para penetrar en la sociedad y darse a conocer. "Se trata de un campo de la ciencia que investiga cosas tan apasionantes como el origen de la vida", remarca. Pero además de despejar incógnitas sobre el origen de la vida, la biología evolutiva tiene muchas aplicaciones en nuestro día a día.

La entrada a la calle Perill. / MANU MITRU

El genetista Michael Lynch pone varios ejemplos: "Nuestro campo de estudio sirve para diseñar estrategias para la conservación de especies, encontrar métodos para mejorar cultivos, comprender los orígenes de la resistencia a los antibióticos, buscar fórmulas para erradicar ciertos patógenos, entender mejor el cáncer (que básicamente es la evolución de poblaciones rebeldes de células) y determinar los límites de la selección natural cuando los cambios ambientales son demasiados".

El encuentro en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) ha reunido a 1.900 biólogos con diferentes intereses: "Muchos de ellos plantean importantes aplicaciones prácticas". "En un mundo dominado cada vez más por la inteligencia artificial, es esencial que los científicos se encuentren para comunicarse y mantener la ciencia humanizada", considera Lynch, quien ha quedado impresionado por la cooperación entre laboratorios de diferentes países. "Todavía más viniendo de Estados Unidos, donde nos enfrentamos actualmente a una terrible guerra contra la ciencia", zanja.