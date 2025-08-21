Congreso mundial en Barcelona

La biología evolutiva invade la calle Perill de Gràcia para acercar la ciencia a los barceloneses

La colaboración entre los vecinos, el ayuntamiento y los biólogos ha vinculado las actividades de las fiestas con el simposio científico

Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

La calle Perill, en Gràcia, decorada bajo el título 'Arquitectura de la vida'.

La calle Perill, en Gràcia, decorada bajo el título 'Arquitectura de la vida'. / MANU MITRU

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este jueves concluyen las fiestas de Gràcia, justo un día antes de que baje el telón el congreso bienal de biología evolutiva que reúne en Barcelona a más de 1.900 especialistas de todo el mundo. Por primera vez, se ha creado una conexión entre lo que ocurría en las salas de conferencias y las concurridas calles del barrio.

La calle Perill ha montado un decorado titulado 'Arquitectura de la Vida' en el que formas orgánicas y cadenas de ADN se combinan con el imaginario de Antoni Gaudí, en un guiño al congreso, que escogió como icono el dragón del Park Güell para la edición de este año. Además, se han organizado juegos científicos y se han realizado charlas de divulgación.

Algunos de los transeúntes, han descubierto que se hacía un importante congreso gracias a nuestros ornamentos"

La idea surgió a través de la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación Española de Biología Evolutiva y la European Society of Evolutionary Biology que se pusieron en contacto con los vecinos de la calle Perill para promover esta decoración. "Algunos de los transeúntes, han descubierto que se hacía un importante congreso gracias a nuestros ornamentos", explican desde Gràcia.

Llegar a la calle

Toni Gabaldón, coordinador del congreso e investigador del Barcelona Supercomputing Center, reconoce que la ciencia evolutiva tiene mucho margen para penetrar en la sociedad y darse a conocer. "Se trata de un campo de la ciencia que investiga cosas tan apasionantes como el origen de la vida", remarca. Pero además de despejar incógnitas sobre el origen de la vida, la biología evolutiva tiene muchas aplicaciones en nuestro día a día.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Peligro: ‘Arquitectura de la vida’, donde las formas orgánicas y naturales, como las cadenas de ADN, dialogan con el imaginario de Antoni Gaudí. AUTOR: Manu Mitru

La entrada a la calle Perill. / MANU MITRU

El genetista Michael Lynch pone varios ejemplos: "Nuestro campo de estudio sirve para diseñar estrategias para la conservación de especies, encontrar métodos para mejorar cultivos, comprender los orígenes de la resistencia a los antibióticos, buscar fórmulas para erradicar ciertos patógenos, entender mejor el cáncer (que básicamente es la evolución de poblaciones rebeldes de células) y determinar los límites de la selección natural cuando los cambios ambientales son demasiados".

El encuentro en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) ha reunido a 1.900 biólogos con diferentes intereses: "Muchos de ellos plantean importantes aplicaciones prácticas". "En un mundo dominado cada vez más por la inteligencia artificial, es esencial que los científicos se encuentren para comunicarse y mantener la ciencia humanizada", considera Lynch, quien ha quedado impresionado por la cooperación entre laboratorios de diferentes países. "Todavía más viniendo de Estados Unidos, donde nos enfrentamos actualmente a una terrible guerra contra la ciencia", zanja.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
  5. Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
  6. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  7. Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
  8. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?

La biología evolutiva invade la calle Perill de Gràcia para acercar la ciencia a los barceloneses

La biología evolutiva invade la calle Perill de Gràcia para acercar la ciencia a los barceloneses

Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

Los microbios ya se adaptan al cambio climático: biólogos detectan en hospitales un hongo híbrido resistente al calor

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de agosto de 2025

Los arquitectos de la Mezquita de Córdoba: "La gente no notará que ha habido un incendio"

Los arquitectos de la Mezquita de Córdoba: "La gente no notará que ha habido un incendio"

Directo | Alerta por lluvias intensas en Catalunya: el Meteocat activa un nuevo aviso por tiempo violento

Directo | Alerta por lluvias intensas en Catalunya: el Meteocat activa un nuevo aviso por tiempo violento

Sorteo Bonoloto del miércoles 20 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 20 de agosto de 2025

"Se nos quema el paraíso": el lamento de una ganadera asturiana por un incendio que amenaza a un pueblo de Somiedo

"Se nos quema el paraíso": el lamento de una ganadera asturiana por un incendio que amenaza a un pueblo de Somiedo

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta