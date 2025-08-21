De 2.000 a 12.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas: ¿qué hay detrás de las distintas estimaciones?

Las temperaturas extremas vividas hasta el 18 de agosto ya se han cobrado más vidas que durante todo el verano de 2024. Es algo que replican todas las fuentes, y es una de las consecuencias de haber vivido el junio y los veinte primeros días de agosto más cálidos desde que hay registros.

Pero al hablar de muertes relacionadas con el calor, es común oír cifras muy dispares. Por ejemplo, en el pleno del Parlament del 2 de julio, Dani Cornellà (CUP) aseguró que el calor de junio se había cobrado la vida de “598 personas” en Catalunya. Minutos después, Lluís Mijoler (Comuns) cifraba en 21 las muertes por esta causa acaecidas a lo largo de la semana anterior al debate. La diferencia se replica en los medios de comunicación: según la fuente consultada, las muertes atribuibles al calor en España en 2024 fueron “casi 12.000” o “más de 2.000”.

Esta mortalidad no hace referencia a decesos provocados por golpes de calor, que conforman solo una pequeñísima parte , sino a algo más sutil. Cuando las temperaturas suben, las vulnerabilidades de las personas con enfermedades circulatorias, neurológicas o renales, entre muchas otras, se agravan, con lo que aumenta el número de muertes, especialmente entre los mayores de 65 años, explica a Verificat Cristina Linares, codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Por eso hay que recurrir a modelos estadísticos que, a partir de los registros de defunciones y temperatura, aproximen qué fracción de la mortalidad se debe al calor. MACE, desarrollado en 2023 por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), creado en 2004 por el ISCIII, cumplen esta tarea. El primero monitoriza todas las muertes atribuibles al calor, sea moderado o extremo; el segundo se queda solo con las temperaturas extremas. Por eso las cifras de MACE siempre son muy superiores a las de MoMo: miden cosas distintas.

La aproximación del MoMo parte de la base de que la mortalidad se dispara a partir de una temperatura máxima umbral, que depende de la adaptación de cada población al calor, pero también de su demografía (una población más envejecida es más vulnerable), de la soledad de los vecinos, y de otros factores sociales y económicos. Es el mismo principio que usa el Ministerio de Sanidad para activar los planes de prevención y emitir avisos.

La definición de calor extremo del MACE es distinta, por lo que la mortalidad extrema tampoco coincide entre modelos. Para este organismo, un día de temperatura extrema es aquel cuya media se sitúa entre el 5% más caluroso de los diez veranos anteriores en una región concreta.

MACE también computa el calor moderado porque acumula muchas más muertes a lo largo del verano que el extremo, explica a Verificat Dominic Royé, uno de sus creadores, que compara estas temperaturas con “dosis de veneno muy ligeras, que matan cuando se repiten muchas veces”. Según este investigador en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), permite captar sutilezas que escapan al calor extremo, como que los primeros episodios de calor del año son especialmente mortíferos porque la población está menos adaptada, aunque no lleguen a producirse temperaturas extremas.

Cambios estructurales

Pese a las discrepancias, los expertos coinciden en que ambos modelos ilustran la necesidad de que las ciudades apliquen adaptaciones estructurales. Los planes de prevención estatales que surgieron a raíz del verano de 2003, extremadamente caluroso y mortífero , lograron que el aumento de mortalidad por cada grado que la temperatura sube respecto al umbral de ola de calor se redujera del 14 al 2% . Sin embargo, el verano de 2022 fue tan caluroso que la mortalidad fue equiparable .

“Aunque bajen los riesgos, si al mismo tiempo suben las temperaturas, vas a tener el mismo número de muertes”, apunta Royé, en referencia a un calentamiento global que hace que las olas de calor sean más intensas, duraderas y frecuentes en España. “Debemos tratar de mantener la temperatura umbral lo más alta posible”, coincide Linares.

Esto pasa, apuntan, por aplicar cambios estructurales a las ciudades: adaptar las viviendas, disminuir la pobreza energética, educar a la ciudadanía y profesionales sanitarios, reverdecer las calles y sacar los coches, enumera la experta del ISCIII, que rechaza emitir más avisos por calor. En definitiva, se trata de aplicar medidas transversales, que contribuyan a reducir tanto la mortalidad extrema como la moderada, y que reduzcan otros riesgos como la contaminación.