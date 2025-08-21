De escuela de máxima complejidad a no tener suficiente espacio por la alta demanda; el modelo de éxito de esta escuela catalana

Este 2025, l'Escola l'Empordanet de la Bisbal d'Empordà cumple 15 años. Abrió en el centro del pueblo en 2010 y dos años después se trasladó al barrio de Sant Martí, en una zona alejada del municipio con un alto porcentaje de inmigración. A pesar de las "enormes dificultades" iniciales, que hicieron que el centro fuera considerado de máxima complejidad, el trabajo de los distintos equipos directivos y, "sobre todo, el boca a boca entre los padres" ha convertido al centro en un "modelo de éxito" que, desde hace tres años, apenas puede dar respuesta a la alta demanda de familias que quieren llevar a sus hijos. "Hubo que trabajar mucho al principio para convencer a las familias", explica Gemma Ganigué, una maestra que lleva toda su vida en l'Empordanet.

El centro, situado en el barrio de los pisos de Sant Martí de la capital del Baix Empordà, ha cambiado de manera "muy sustancial" desde sus inicios. De hecho, durante los primeros años de funcionamiento, los maestros y el equipo directivo tuvieron que "trabajar mucho" para convencer a los padres de que llevaran a sus hijos al centro. La ubicación del centro hizo que el porcentaje de inmigración fuera muy alto, lo que llevó a que se considerara un centro de máxima complejidad.

Entonces, recuerdan algunos maestros, había plazas "de sobra" y quien quería llevar a sus hijos a l'Empordanet "no tenía que preocuparse". Además, el patio y otras zonas de la escuela todavía estaban por construirse y apenas existían los módulos prefabricados donde estudian los alumnos.

La situación, sin embargo, ha ido cambiando hasta el punto de que ha dejado de ser un centro de máxima complejidad y se ha convertido en una escuela donde la demanda siempre supera la oferta. El porcentaje de inmigración ha bajado y "ahora se refleja la realidad social de la Bisbal".

Un buen ejemplo es Maria Roura. Ella vive a apenas dos minutos de la escuela y "sufrió hasta el final" por saber si, finalmente, su hija Lola podría entrar. "Teníamos claro que queríamos traerla aquí. Hemos visto crecer la escuela en el barrio y nos habría sabido muy mal que no hubiera podido entrar", señala.

Quien ya lleva tiempo llevando a su hija a l'Empordanet es Marina Solano. Ella tenía claro que el proyecto educativo era "lo que quería", pero reconoce que tuvo que convencer a su pareja para que llevaran a Elna a la escuela. El problema era que la imagen del centro "no era la mejor desde fuera", pero ahora celebran la decisión que tomaron. "Cuando vinimos a las puertas abiertas vimos que había una diversidad de familias y eso, para personas que quizá al principio no lo ven claro, te da impulso para seguir adelante", dice Solano.

Anabel Brazález es la directora de l'Empordanet. Explica que cuando empezó solo venían "los niños y niñas del barrio y costaba llegar a los padres". Con los años y a base de salir a explicar el proyecto educativo, el centro se ha llenado pese a estar en una zona alejada del municipio y con un alto índice de inmigración. Pero Brazález señala que una de las claves ha sido "el boca a boca de los padres" para conseguir que la escuela haya pasado de ser un centro de máxima complejidad a estándar en doce años.

Gemma Ganigué lleva "toda la vida en l'Empordanet". Es maestra del centro desde el primer día que se puso en marcha. Recuerda haber "trabajado mucho" yendo a ver a los padres y explicando el proyecto. "Recuerdo que cada año pensábamos propuestas para intentar que las familias se sintieran atraídas y así ir aumentando el número de familias, hasta llegar a un punto en que en l'Empordanet hay matriculados niños y niñas de fuera de la Bisbal d'Empordà".

La implicación de la AFA

Otra de las claves del éxito de l'Empordanet ha sido la implicación de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro. De hecho, la dirección del centro señala que el patio "es obra suya". Recientemente también han construido un estanque justo en la entrada de la escuela, además de hacer aportaciones como ordenadores o material diverso cuando han contado con más recursos.

Joan Frigola es miembro desde el día en que el primero de sus tres hijos entró a l'Empordanet. Explica que siempre han intentado "estar al lado de los maestros" y hacer lo que les pedían. "Al principio ayudábamos dedicando horas de trabajo en infraestructura y, cuando hemos tenido más poder adquisitivo, hemos ido haciendo más cosas. El mérito es del equipo docente, pero nosotros hemos estado allí al lado para ayudar", remarca.

Los maestros valoran la implicación "desde el primer día" de las familias y, por eso, las involucran "al máximo" con la escuela. "Al final, lo que buscamos es que estén contentas y se sientan acogidas para que puedan estar en el aula con sus hijos, desde el momento en que los dejan hasta que los vienen a recoger. Esto hace que haya un contacto diario con las tutoras, con el personal del centro y entre las mismas familias que se relacionan", dice Brazález.