La empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja renuncia al contrato

La empresa propuesta para llevar a cabo la captura de más de 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja ha renunciado al contrato.

El Ayuntamiento deberá ahora llamar a las siguientes mercantiles licitadoras, un total de siete, por orden de valoración de su oferta económica, si quieren asumir la prestación.

Esta renuncia va a retrasar el objetivo municipal de intentar despejar muchos rincones de la vía pública de la presencia de las aves, que no solo puede provocar accidentes de tráfico. También carecen de control veterinario al criar de forma natural en espacios urbanos.

Santuario

La concejala del área de Bienestar Animal, Concha Sala, señaló que la empresa Econplanin, Xestión e Información Ambiental, con sede en Galicia, justificó de forma oficiosa la renuncia en que desconocía que los animales capturados debían ser reubicados vivos en un santuario que pusiera a disposición la empresa.

Algo, el requisito de disponer de ese albergue por parte de la empresa adjudicataria, que figura con bastante claridad en el pliego como una condición obligatoria.

Ese albergue o santuario debe garantizar que los animales se capturan sin ser sacrificados, algo que exige la actual legislación estatal sobre bienestar animal. Lo que obliga a las empresas a llevar a cabo el transporte y alcanzar un contrato de cesión con el santuario.

Lo cierto es que el Ayuntamiento lleva siete meses en trámite de una adjudicación que apenas supera los 16.000 euros de inversión sin IVA y la propuesta de adjudicación a la empresa que ha renunciado se notificó en el mes de mayo.

Pese a que la exigencia de que las gallinas, gallos y crías sobrevivan a la captura la mayor parte de las firmas que se han presentado son de eliminación de plagas. Se dedican, sobre todo, a no dejar bicho viviente.

Campan a sus anchas

Mientras tanto las zonas que mayor presencia de gallináceas presenta en el casco urbano desde hace muchos años no solo ha visto reducido su número y superficie de su hábitat urbano habitual. Ha aumentado y siguen conquistando nuevos espacios. Por ejemplo, una parte del "núcleo" de la zona sin urbanizar de Villa Amalia ha "saltado" a la parcela verde abandonada de La Veleta. Con lo que el canto del gallo ya ameniza las albadas de la zona residencial más exclusiva de la ciudad.

Y en el entorno de las zonas verdes del barrio de San Roque, al que no llegan los equipos del nuevo servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines, la población de estas aves se ha multiplicado.

No ayuda que algunos vecinos sigan dando de comer a las gallinas, en esta zona o en los parques de La Estación, las inmediaciones del centro de salud del Acequión, la plaza de las islas Canarias, el parque de las Naciones -que fue el origen del problema- o Molino del Agua, entre otros.

El Parque de las Naciones, el origen El origen de la población de gallinas y gallos no es un misterio. Hay que buscarlo en la construcción por parte del Ayuntamiento de Torrevieja en los años 90 del Parque de las Naciones. Un espacio verde en el que el municipio decidió liberaron, además de gallináceas, patos, gansos y pavos reales. Es además el parque en el que más problemas generan en sus aventuras urbanas porque está rodeado de viales con mucho tráfico, como la N-332 y la ronda a la avenida de Villa Madrid, que los animales atraviesan, lo que ha provocado algún accidente. De ese parque se fueron trasladando al resto, como el muy cercano de la Estación.

Gestión

El Ayuntamiento de Torrevieja ha reforzado la gestión el área de Protección Animal con la provisión por primera vez de la plaza de veterinario. Lo que permite poner en orden la gestión de los animales abandonados y, también por primera vez, impulsar multas a los dueños.

Además de avanzar, tras numerosos retrasos, en la renovación y ampliación del nuevo albergue de animales. También lleva a cabo la labor de coordinación de los voluntarios alimentadores de colonias felinas.