En Directo
Previsión meteorológica
Última hora de las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo
Radar de lluvia en Catalunya: consulta, en tiempo real
La ola de calor acaba en Catalunya y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La ola de calor de estas últimas semanas llega a su fin. Según las previsiones de Aemet y Meteocat, a lo largo de esta semana llegará un descenso notable de las temperaturas y el regreso de las lluvias, aunque de manera aislada y en forma de tormentas acompañadas de granizo, provocadas por la entrada de una vaguada atlántica en nuestro territorio.
Hay avisos por tormentas y lluvias intensas en varias zonas de Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, así como en zonas de Andalucía y Albacete.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora del tiempo en Barcelona, resto de Catalunya y España
Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat pero mantiene la vigilancia por tormentas fuertes
Protecció Civil ha desactivado este miércoles por la noche el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), pero mantiene la prealerta, ya que localmente se pueden registrar fuertes tormentas en las próximas horas, ha informado en un comunicado. Lo ha anunciado después de que el Servei Meteorològic de Catalunya rebajara la probabilidad de precipitaciones que puedan superar el umbral de riesgo de intensidad de 20 litros por metro cuadrado en media hora. No obstante, el episodio de tormentas se puede alargar hasta el jueves por la tarde, sobre todo en el cuadrante noroeste y en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.
Nuevo aviso por tiempo violento
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un nuevo aviso por tiempo violento en el Ripollès, Osona y la Garrotza. Se esperan potentes rachas de viento de 25 metros por segundo, también existe el riesgo de que se registren tornados y granizo de más de 2 centímetros de diámetro. El grado de peligro es de 6 sobre 6. La alerta está activada para la tarde de este martes y también para el miércoles.
Lluvia a poca altura y con pocas descargas eléctricas
Según explica el Meteocat, ahora mismo tenemos una tormenta que está afectando al Baix Llobregat y al Barcelonès, con el máximo contenido de agua concentrado a pocos kilómetros de altura, lo que hace que la lluvia sea efectiva y que se hayan producido pocas descargas eléctricas.
El foco en el litoral de Barcelona
Las precipitaciones se concentran en estos momentos en el litoral de Barcelona y en puntos del Prepirineo. Protección Civil pide precaución en la movilidad y urge a la población a alejarse de zonas inundables.
Aviso de peligro de 15:02 a 16:01 horas
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro en Barcelonès y Baix Llobregat por intensidad de lluvia de 15.02 horas a 16.01 horas.
Caen 20 l/m2 en 30 minutos en Barcelonès y Baix Llobregat
La lluvia intensa ha superado los 20 l/m2 en 30 minutos en las comarcas del Barcelonès y Baix Llobregat, según informan Meteocat y Protección Civil, que alertan de que las precipitaciones continuarán las próximas dos horas y urgen a la población a tener mucha prudencia.
Catalunya en alerta
Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de chaparrones, especialmente en las comarcas del noreste y el litoral de Barcelona y Tarragona. Las lluvias podrán superar los 20 l/m² en 30 minutos, especialmente en las comarcas de la Catalunya Central (Osona), el Ripollés, y también en el litoral de Barcelona y Tarragona. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo o piedra pequeña.
Una decena de provincias tienen avisos activos por lluvias, tormentas, oleaje y calor
Una decena de provincias estarán este miércoles con avisos activos por precipitaciones, tormentas, oleaje y altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por precipitaciones estarán en nivel naranja (importante) Mallorca (Islas Baleares), por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) que tambien lo estará por tormentas. Por lluvias y tormentas hay avisos en Lleida, Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña), Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana), Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y Barcelona, Girona y Tarragona (Catalunya). Mientras, Málaga tendrá avisos por calor, con máximas de 36ºC. La AEMET prevé para este miércoles que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad.
Alerta naranja en Baleares por fuertes lluvias
La comunidad autónoma de Baleares está hoy en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca, a la que se suman también Cataluña y la Comunidad Valenciana en el Mediterráneo con aviso amarillo (riesgo para ciertas actividades), además del País Vasco y Navarra. A ello hay que añadir en Andalucía la provincia de Málaga en alerta amarilla por temperaturas, hasta 36 grados, además de fenómenos costeros, y asimismo Almería capital en la zona del poniente por temporal marítimo. En amplias zonas de Mallorca, en nivel de alerta naranja, se recogerán 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas fuertes. En Cataluna, lloverá también con intensidad en Tarragona, hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral norte y en la costa de Barcelona, lo que activará la alerta amarilla. Hasta 20 litros se acumularán en el prelitoral y pirineo de Girona y en el prepirineo de Barcelona.
Las temperaturas dan un respiro a Madrid con máximas que no superarán los 32º
Este miércoles, las temperaturas darán un respiro en la Comunidad de Madrid con máximas que no superarán los 32 grados y mínimas por debajo de los veinte, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos se presentarán con intervalos nubosos, con brumas y algún banco de niebla en la cara norte de la sierra durante la noche. El viento soplará flojo, con predominio de la componente norte y algún intervalo moderado durante la tarde.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?