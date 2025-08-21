En Directo

Última hora de las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo

Radar de lluvia en Catalunya: consulta, en tiempo real

La ola de calor acaba en Catalunya y da paso a temperaturas más bajas de lo habitual en agosto

Turistas y locales se protegen de la lluvia con paraguas y chubasqueros. Lluvia en el centro de Barcelona.

Turistas y locales se protegen de la lluvia con paraguas y chubasqueros. Lluvia en el centro de Barcelona. / Zowy Voeten

La ola de calor de estas últimas semanas llega a su fin. Según las previsiones de Aemet y Meteocat, a lo largo de esta semana llegará un descenso notable de las temperaturas y el regreso de las lluvias, aunque de manera aislada y en forma de tormentas acompañadas de granizo, provocadas por la entrada de una vaguada atlántica en nuestro territorio.

Hay avisos por tormentas y lluvias intensas en varias zonas de Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, así como en zonas de Andalucía y Albacete.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora del tiempo en Barcelona, resto de Catalunya y España

