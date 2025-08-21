Última hora de las lluvias en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo

La ola de calor de estas últimas semanas llega a su fin. Según las previsiones de Aemet y Meteocat, a lo largo de esta semana llegará un descenso notable de las temperaturas y el regreso de las lluvias, aunque de manera aislada y en forma de tormentas acompañadas de granizo, provocadas por la entrada de una vaguada atlántica en nuestro territorio.

Hay avisos por tormentas y lluvias intensas en varias zonas de Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, así como en zonas de Andalucía y Albacete.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora del tiempo en Barcelona, resto de Catalunya y España

Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat pero mantiene la vigilancia por tormentas fuertes Protecció Civil ha desactivado este miércoles por la noche el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), pero mantiene la prealerta, ya que localmente se pueden registrar fuertes tormentas en las próximas horas, ha informado en un comunicado. Lo ha anunciado después de que el Servei Meteorològic de Catalunya rebajara la probabilidad de precipitaciones que puedan superar el umbral de riesgo de intensidad de 20 litros por metro cuadrado en media hora. No obstante, el episodio de tormentas se puede alargar hasta el jueves por la tarde, sobre todo en el cuadrante noroeste y en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.

Nuevo aviso por tiempo violento El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un nuevo aviso por tiempo violento en el Ripollès, Osona y la Garrotza. Se esperan potentes rachas de viento de 25 metros por segundo, también existe el riesgo de que se registren tornados y granizo de más de 2 centímetros de diámetro. El grado de peligro es de 6 sobre 6. La alerta está activada para la tarde de este martes y también para el miércoles.

Lluvia a poca altura y con pocas descargas eléctricas Según explica el Meteocat, ahora mismo tenemos una tormenta que está afectando al Baix Llobregat y al Barcelonès, con el máximo contenido de agua concentrado a pocos kilómetros de altura, lo que hace que la lluvia sea efectiva y que se hayan producido pocas descargas eléctricas.

El foco en el litoral de Barcelona Las precipitaciones se concentran en estos momentos en el litoral de Barcelona y en puntos del Prepirineo. Protección Civil pide precaución en la movilidad y urge a la población a alejarse de zonas inundables.

Aviso de peligro de 15:02 a 16:01 horas El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro en Barcelonès y Baix Llobregat por intensidad de lluvia de 15.02 horas a 16.01 horas.

Caen 20 l/m2 en 30 minutos en Barcelonès y Baix Llobregat La lluvia intensa ha superado los 20 l/m2 en 30 minutos en las comarcas del Barcelonès y Baix Llobregat, según informan Meteocat y Protección Civil, que alertan de que las precipitaciones continuarán las próximas dos horas y urgen a la población a tener mucha prudencia.

Catalunya en alerta Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de chaparrones, especialmente en las comarcas del noreste y el litoral de Barcelona y Tarragona. Las lluvias podrán superar los 20 l/m² en 30 minutos, especialmente en las comarcas de la Catalunya Central (Osona), el Ripollés, y también en el litoral de Barcelona y Tarragona. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo o piedra pequeña.

Una decena de provincias tienen avisos activos por lluvias, tormentas, oleaje y calor Una decena de provincias estarán este miércoles con avisos activos por precipitaciones, tormentas, oleaje y altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por precipitaciones estarán en nivel naranja (importante) Mallorca (Islas Baleares), por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) que tambien lo estará por tormentas. Por lluvias y tormentas hay avisos en Lleida, Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña), Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana), Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y Barcelona, Girona y Tarragona (Catalunya). Mientras, Málaga tendrá avisos por calor, con máximas de 36ºC. La AEMET prevé para este miércoles que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad.

Alerta naranja en Baleares por fuertes lluvias La comunidad autónoma de Baleares está hoy en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca, a la que se suman también Cataluña y la Comunidad Valenciana en el Mediterráneo con aviso amarillo (riesgo para ciertas actividades), además del País Vasco y Navarra. A ello hay que añadir en Andalucía la provincia de Málaga en alerta amarilla por temperaturas, hasta 36 grados, además de fenómenos costeros, y asimismo Almería capital en la zona del poniente por temporal marítimo. En amplias zonas de Mallorca, en nivel de alerta naranja, se recogerán 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas fuertes. En Cataluna, lloverá también con intensidad en Tarragona, hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral norte y en la costa de Barcelona, lo que activará la alerta amarilla. Hasta 20 litros se acumularán en el prelitoral y pirineo de Girona y en el prepirineo de Barcelona.