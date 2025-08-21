La contaminación lumínica provoca que las aves canten casi una hora más

La contaminación lumínica no solo confunde a las pardelas y a otras especies marinas, que acaban muriendo, como ya se había documentado, sino que también altera la vida de las aves terrestres. Un estudio publicado en la revista 'Science' revela que la presencia de luz artificial durante la noche prolonga las vocalizaciones de las aves diurnas una media de 50 minutos, especialmente en aquellas más sensibles a la iluminación por características físicas o de comportamiento.

El trabajo, elaborado por un equipo internacional de investigadores, analizó más de 60 millones de registros acústicos correspondientes a 583 especies, gracias a la plataforma de ciencia ciudadana BirdWeather. Para procesar este volumen de datos, los autores recurrieron a un sistema de aprendizaje automático capaz de identificar cantos de aves de manera constante. "Este algoritmo nos permite estudiar grabaciones las 24 horas del día durante toda la semana, algo que sería inabarcable para un investigador humano", detalla uno de los responsables de la investigación.

En algunos casos, los pájaros comienzan a cantar antes de que amanezca y mantienen su actividad vocal hasta bien entrada la noche, lo que altera sus ritmos biológicos

Los resultados muestran que la exposición a la luz artificial no afecta a todas las especies por igual. Las aves con ojos grandes, nidos abiertos o hábitos migratorios son las que más prolongan sus cantos, en particular durante la época de reproducción. En algunos casos, los pájaros comienzan a cantar antes de que amanezca y mantienen su actividad vocal hasta bien entrada la noche, lo que supone una alteración notable de sus ritmos biológicos. ¿Significa esto más estrés para estas especies? Las consecuencias de este cambio todavía no están claras.

La comunidad científica coincide en que aún es pronto para determinar el alcance real de estas alteraciones. Pero ciertas evidencias sí apuntan a que el exceso de luz genera un sobreesfuerzo, aumenta la vulnerabilidad a enfermedades o reduce la calidad de vida de las aves. Sin embargo, no se descarta que existan también efectos positivos, como una mayor tasa reproductiva.

Contaminación poco visible

"La contaminación lumínica es especialmente perjudicial porque desajusta los relojes internos de los animales, aunque casi una cuarta parte del planeta sufre este tipo de polución, los estudios sobre sus efectos en la fauna aún son escasos", sostiene Graciela Gómez Nicola, profesora de zoología en la Universidad Complutense de Madrid. Para la investigadora, el nuevo trabajo supone un "avance significativo" en la comprensión de cómo la luz artificial nocturna está cambiando el comportamiento vocal de las aves a escala global, gracias a la combinación de nuevas tecnologías y la colaboración ciudadana.

Kristal Cain, profesora de Ciencias Biológicas en la Universidad de Auckland, subraya que hasta ahora había sido muy difícil llevar a cabo investigaciones de esta magnitud. "Los datos muestran que, en las zonas más iluminadas, los pájaros adelantan el inicio del canto y lo prolongan más por la noche; sin embargo, la mayor parte de la información procede de Europa y Norteamérica y aún falta comprobar si estas tendencias se repiten en otras regiones del mundo", matiza.

Más allá de la biodiversidad, Cain recuerda que la luz artificial nocturna tampoco es inocua para los seres humanos. "Reducir su uso es beneficioso para todos", sostiene. "En este sentido, pequeñas acciones como cerrar las cortinas, usar bombillas menos intensas o instalar farolas con protectores pueden marcar una gran diferencia", concluye.

Catalunya cuenta desde hace poco más de un mes con el primer mapa completo de contaminación lumínica, elaborado mediante técnicas avanzadas de modelización y con el apoyo de superordenadores. La herramienta, impulsada por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y desarrollada por el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), proporciona una visión sin precedentes sobre el impacto de la luz artificial en el cielo nocturno, clave tanto para la conservación de la biodiversidad como para el bienestar humano.

Según los datos recogidos, las zonas con mayor contaminación lumínica se concentran en el litoral catalán y en las áreas urbanas e industriales de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. También destacan algunos núcleos rurales con elevada presión turística, como la Val d’Aran, la Seu d’Urgell o la Cerdanya. Por el contrario, las regiones del interior y otros puntos de los Pirineos, así como los espacios naturales protegidos como el Montsec, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parque Nacional de Aigüestortes, conservan una excelente calidad del cielo nocturno.