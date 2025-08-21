El 'casal' de verano de La Mina, respiro y refugio para las familias: "Aquí tienen oportunidades que en casa no nos podemos permitir"

Hace más de 40 años que el Casal Infantil La Mina es un refugio para los niños y niñas de este barrio de Sant Adrià del Besós, uno de los más golpeados por la pobreza. Y este verano no iba a ser diferente, pero en realidad lo es más que nunca. "Este verano estamos notando más agradecimiento de las familias: por primera vez nos envían mensajes de agradecimiento, vemos un cambio de actitud de los padres, quieren aprovechar al máximo las salidas y oportunidades que ofrecemos, hay menos miedo y más conciencia educativa, saben que éste es un sitio seguro", explica la coordinadora de la entidad, Xènia Martínez.

Después de un año especialmente turbulento en el barrio que incluyó tiroteos en plena calle y que obligó a entidades como el Casal a cerrar puertas unos días por seguridad, el centro ha vuelto a abrir durante todo el día para los 46 niños de 3 a 11 años que durante el resto del curso participan de las actividades extraescolares. "Cuando termina la escuela, las familias necesitamos seguir trabajando, aquí ellos tienen oportunidades que yo no me puedo permitir", agradece Verónica Pérez, madre de tres niños y miembro de la junta de la entidad.

Un grupo de niños participan de las actividades del Casal Infantil La Mina, el pasado julio. / Ferran Nadeu / EPC

"Cuando termina la escuela hay un vacío en muchos sentidos de todos los servicios", explica Martínez. Un vacío que muchos padres no pueden llenar. "Aquí mis hijos encuentran una educación que a veces yo no puedo darles por tiempo o economía. Trabajo en el comedor de un colegio y cuando cierra me pongo a limpiar casas. No puedo dejar de trabajar, y tampoco me puedo traer a mis hijos conmigo. ¿Qué hago?", sigue Pérez, divorciada y madre de tres chicos, Pedro, Rener y Raúl, de 7, 14 y 16 años. Respira aliviada, y contenta, porque sabe que sus hijos ahora están en buenas manos. "El pequeño va al casal y veo que mejora mucho con la timidez, se relaciona con otros niños, le están ayudando mucho. Los mayores van a otro 'casal', Magore, y se han ido de colonias estos días a Planoles", sigue Pérez. Nacida en Sant Adrià, se imagina cómo debe ser ese municipio del Berguedà. Ella jamás ha ido.

"Vero y el resto de familias tienen una capacidad de resiliencia y superación, de buscarse la vida de la mejor forma posible entre tantos obstáculos, que le aportan muchísimo a sus hijos", puntualiza la coordinadora.

Espacio de juego seguro

La realidad de esta madre es la de cientos de familias en Catalunya. "En este barrio creo que son muy pocos los que pueden darse el lujo de irse un fin de semana. Como mucho, en verano, podemos dar un paseo o ir a la playa. Si nos fuéramos un fin de semana lo pasaría muy mal a final de mes. Los 30 euros de un parque acuático no los puedo pagar. Por eso necesitamos el 'casal', porque les abren puertas, les dan un momento para aprovechar y disfrutar", explica la mujer.

Corrobora esta necesidad Martínez: "Las familias que piden plaza en el 'casal' lo hacen porque quieren un espacio de juego seguro, no quieren que sus hijos estén todo el día enganchados a las pantallas, quieren una mejor educación".

Niños y familias del barrio de la Mina participan de la 'fiesta de la espuma', organizado por el Casal Infantil La Mina, abierto a todo el vecindario. / Ferran Nadeu / EPC

Normalmente, y aunque no no parezca, las excursiones al parque acuático o a casas de colonias no son muy populares. "Hay familias que tienen muchos miedos, nos cuesta llenar los autocares", explica la coordinadora del casal. Pero este año parece que los miedos se han disipado. "Vemos un cambio de actitud, estamos rompiendo esquemas", apunta Martínez.

¿Qué ha pasado? "Este año ha sido muy complicado, los niños apenas pueden estar en la calle libremente porque no sabes de dénde saldrán los tiros", lamenta la madre. Es literal ,este año la Mina ha vivido un repunte de violencia, obligando al casal a cerrar su actividad por seguridad en al menos dos ocasiones durante dos o tres días, como también han hecho otras entidades del barrio.

Educar contra el miedo

"Que cuando hay líos en el barrio tu hijo no pueda ir al casal es un problema. Pierde este espacio educativo pero además ¿qué haces si estás trabajando?", sigue la madre.

"Ha sido un curso de turbulencias. Los niños tienen miedo. Nosotros trabajamos con un proyecto de acompañamiento emocional para que entiendan lo que pasa. Los niños oyen relatos que les generan estrés y angustia. Nos esforzamos en hacerles ver que esto no es lo adecuado, que esto no aporta bienestar, no podemos normalizar el miedo y estas conductas porque esto genera un riesgo fortísimo en sus trayectorias", sigue Martínez. Este año, más que nunca, las familias han visto que el Casal es un lugar seguro, y por esto se han volcado en la asistencia.

Dos niñas juegan en la fiesta de verano que organiza el Casal Infantil La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / Ferran Nadeu / EPC

La ecuación entre familias, niños y educadores funciona. Tanto, que es imposible dar cobertura a todos los que quieren ir. Este Casal tiene cuatro años de lista de espera, una realidad que afecta a muchas más entidades en toda Catalunya. "Necesitamos más ayuda económica: para que puedan abrir más días, para que puedan venir más niños... y ya no te hablo de la vuelta al cole".

Pérez es beneficiaria de las becas del Departament d'Educació para material escolar y de las ayudas de 100 euros por familia y año de la Fundació Proinfancia de La Caixa. Pero a pesar de ello, no le dan para todo. Proinfancia también costea ayudas para que sus hijos, entre otros participantes del Casal, puedan ir al psicólogo o al logopeda, dada la lista de espera de más de tres meses que se encuentran en los centros públicos.

Martínez, por su parte, insiste en la dificultad que tienen las oenegés para acceder a fondos públicos y subvenciones, tanto que en alguna ocasión han tenido que cerrar porque los ingresos de la Generalitat no llegaban y ya no podían pagar más salarios. En realidad, este verano costean el 'casal' de verano con los fondos de La Caixa, que financia actividades de verano para 30.000 menores en toda España.