Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó el pasado mes de mayo la orden del calendario escolar 2025-2026 que fija el inicio de curso en Catalunya.

Repasamos a continuación todas las fechas de inicio y fin de curso, vacaciones escolares y días festivos.

Cuándo empiezan las clases

  • Infantil (2º ciclo), Primaria, ESO y FP básica: 8 de septiembre (6º día laborable de septiembre).
  • Bachillerato, FP (grado medio y superior), cursos preparatorios: 12 de septiembre.
  • Artes plásticas y diseño (grado medio): 12 de septiembre.
  • Artes plásticas y diseño (grado superior): hasta el 15 de septiembre.
  • Enseñanzas artísticas (música, danza, artes escénicas...): hasta el 15 de septiembre.
  • Enseñanzas deportivas: hasta el 15 de septiembre.
  • Formación de personas adultas y EOI (escuelas oficiales de idiomas): hasta el 22 de septiembre.

Finalización de las clases

  • Infantil (2º ciclo), Primaria, ESO, FP básica y 1º de Bachillerato: 19 de junio de 2026.

Resto de enseñanzas: según la programación académica.

Vacaciones escolares

  • Navidad: del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos incluidos.
  • Semana Santa: del 28 de marzo al 6 de abril de 2026, ambos incluidos.

Días festivos

Los festivos oficiales según el calendario laboral y 2 días de fiesta local.

4 días de libre disposición a elegir por el centro, distribuidos entre los tres trimestres.

Evaluaciones destacadas

  • 2º de Bachillerato (ordinaria): deben finalizar antes del 12 de junio.
  • 1º de Bachillerato (extraordinaria): últimos 5 días lectivos del curso.
  • FP (2ª convocatoria): a partir del 8 de junio.
  • FP grado medio (último curso): hasta el 12 de junio.
  • Artes plásticas y escénicas: igual que FP; la extraordinaria: durante los 3 primeros días laborables de septiembre.
  • Deportivas: evaluación ordinaria: dentro de los 5 días hábiles tras finalizar el curso; extraordinaria: dentro de los 15 días hábiles siguientes.

Jornada continua

A partir del 8 de junio, los centros pueden aplicar jornada intensiva (una hora menos al día), sin necesidad de autorización.

Otros datos relevantes

Los centros deben comunicar el calendario definitivo antes del 30 de junio.

Los horarios deben respetar los márgenes establecidos (por ejemplo, en infantil y primaria entre las 08.30 y 18:00 horas).

