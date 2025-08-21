Las becas de la Generalitat para actividades de verano sólo cubren al 2% de niños en riesgo de pobreza

Este verano, más de 272.809 niños y adolescentes participan en actividades educativas organizados por entidades sociales. Pero las becas de la Generalitat solo cubren al 3,6% de éstos participantes, unos 10.000. Si consideramos a los 452.910 niños catalanes en situación de pobreza cuyas familias no pueden permitirse ir de vacaciones, las becas del Govern sólo alcanzan al 2,2% de estos menores. Las aportaciones económicas de entidades sociales y ayuntamientos logran ampliar la cifra para que más niños y niñas tengan un verano divertido, pero las listas de espera para acceder a becas cada año es más larga. "En verano es cuando más se nota la desigualdad", apunta Alana Hurtado, coordinadora de campañas sociales de la fundación Pere Tarrés. Más de cincuenta entidades, federaciones y colegios profesionales en Catalunya han pedido a la Conselleria de Drets Socials que las actividades de ocio en verano sean gratuitas y universales.

Participantes del 'casal' de verano de la asociación infantil de la Mina, el pasado mes de julio. / Ferran Nadeu / EPC

El 40% de los niños y adolescentes en Catalunya no realiza ninguna actividad este verano, según los datos de la Platafoma d'Infància de Catalunya y la alianza Educació 360. Unos datos que coinciden con los de pobreza infantil (35%) y de hogares catalanes que no se pueden permitir irse de vacaciones (32%). Save The Children calcula que son 452.910 menores afectados. "Estos niños se quedan solos en verano porque los padres tienen trabajos precarios, trabajando en hoteles, restaurantes, cocinas... Nadie se puede hacer cargo de ellos y terminan en lugares que no son adecuados para ellos", explica Ona Lorde, responsable de incidencia de Save The Children. "Las familias necesitan un lugar seguro, poder quedarse tranquilos que su hijo está bien", señala Lídia Gonzalez, directora de la fundació educativa Itaca, en el barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat

Malos hábitos

Algunos terminan deambulando por las calles. "Aquí, en Badalona, estos adolescentes se meten en el centro comercial Màgic, se quedan en las plazas... Les vemos en lugares donde se mueve droga y hay delincuencia. Esto cada vez va a peor, su alternativa son los malos hábitos y los vicios de la calle que no les ofrece nada bueno", explica Salva Pediago, de La Rotllana, en Badalona. Otros, se tienen que quedar encerrados en sus casas. "Son niños que viven en habitaciones con otras familias, muchos se encierran y se pasan los días enganchados a las pantallas. Sobre todo vemos madres solas que no pueden renunciar al trabajo y terminan dejando los niños con sus hermanos mayores o con gente que no conocen", señala González.

En L'Hospitalet, este verano, Itaca ofrece 'casal' diario en julio y agosto a unos 800 niños y adolescentes. El 95%, becados. La mayoría de los fondos les llegan de donativos de empresas, sólo el 20% de los ingresos provienen de las administraciones. "No damos abasto, muchas familias se quedan fuera", cuenta González. Pero además, esta entidad usa los patios escolares para que los niños en la calle puedan jugar en un espacio seguro, con un educador de referencia. "Vemos niños muy pequeños que están muy desamparados: con 6 y 7 años están solos por la calle hasta pasadas las diez de la noche", explica Gonzalez.

Una realidad que también atienden en La Rotllana. A parte de los 600 niños y adolescentes que han pasado por el 'casal', donde conviven niños con necesidades económicas y otros que no las tienen, la entidad ofrece diferentes proyectos educativos en la plaça de l'Escorxador durante todo el verano. "Generamos espacios de convivencia porque es lo único que harán este verano. Hay gente que se pasa todo el día allí", explica. Y es que el lugar también sirve de refugio climático para las familias que viven en habitaciones, sin aire acondicionado.

Pediago insiste en que la falta de financiación pública y las dificultades burocráticas ponen en riesgo el futuro de este casal. "Hay que cuidar las entidades pequeñas del territorio, organizar estas actividades es una odisea", lamenta.

Alimentación y maltrato

"Otro tema es el de la alimentación, durante el curso en las escuelas se garantiza una comida saludable al día, pero cuando la escuela termina, la alimentación de estos niños se tambalea", señala Lorde. Durante el curso escolar, 182.050 menores comen gracias a la beca comedor del Departament d'Educació. Si lo extrapolamos a las ayudas que da Drets Socials en verano, sólo se cubren el 6% de estas comidas.

"El casal se convierte en el único lugar donde poder garantizar al menos una comida saludable al día", sigue González, que señala que este lugar también es un espacio donde se detectan miles de problemáticas de estos menores. "En verano salen muchas cosas porque somos también un refugio emocional: descubrimos desahucios que nadie tenía detectados, abordamos realidades de higiene, niños que abres el 'tupper' y te salen cucarachas. También se puede detectar violencia física: el año pasado nos sucedió con un menor que tenía marcas y moratones... verbalizan cosas muy duras", sigue González. "El hecho de que muchos niños pasen la mayor parte del tiempo en entornos no supervisados es un riesgo de maltrato físico y sexual", apunta Lorda.

También la fundación Pere Tarrés, Fundesplai, Cáritas y Save The Childran organizan y financian actividades de ocio para menores con estas características con fondos propios. Todos admiten que nunca son suficientes, y que son muchas las familias que se quedan fuera. "En verano es cuando hace más falta que nunca porque se nota la desigualdad cuando cierra la escuela: el problema es que el ocio educativo no es un derecho universal, no es de fácil acceso", se queja Hurtado. "El ocio educativo es motor de equidad, pero ahora mismo esto no es así porque las actividades no son universales, no todo el mundo puede acceder, tenemos mucho camino por recorrer", apunta Cristina Rodríguez, directora general de Fundesplai. "En verano nos jugamos mucho, el ocio es fundamental para el crecimiento de las personas, genera oportunidades. Estos niños necesitan salir a espacios seguros", reclama Eduard Sala, director de Cáritas en Barcelona, que pide a las administraciones que asuman este coste.