Alerta sanitaria: retiran seis productos para tratar heridas y quemaduras que podrían provocar infecciones

Una importante alerta sanitaria ha sido emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ordenando la retirada inmediata del mercado de seis líneas de productos destinados al tratamiento de heridas y quemaduras. Los artículos afectados pertenecen a la conocida gama MediHoney, fabricada por la compañía canadiense Derma Sciences, y su retirada se debe a graves deficiencias en el envasado que comprometen su esterilidad, generando un serio riesgo de infecciones para los usuarios.

La medida, de carácter preventivo, busca proteger la salud de los pacientes, ya que la aplicación de un producto no estéril sobre una herida abierta o una quemadura puede tener consecuencias graves, como la introducción de bacterias y otros patógenos que compliquen el proceso de curación. La empresa PRIM, distribuidora oficial de estos productos en España, ya ha puesto en marcha un protocolo de comunicación para informar a toda la cadena sanitaria, desde otros distribuidores hasta los propios pacientes, sobre los pasos a seguir para gestionar esta situación de manera segura y eficaz.

Fallos críticos en el envasado: la causa de la retirada

La investigación de la AEMPS ha identificado una serie de fallos de envasado críticos que son la causa directa de esta alerta. El problema fundamental es que estos defectos comprometen la barrera estéril del producto, un requisito indispensable para cualquier material sanitario destinado a entrar en contacto directo con tejido dañado. Entre los errores detectados se incluyen un sellado inadecuado de los envases, una protección insuficiente del producto dentro de las cajas durante su transporte y un fallo específico en el tapón de rosca de algunos formatos.

Esta combinación de deficiencias significa que los productos pueden haber estado expuestos a la contaminación microbiana en algún punto entre su fabricación y su llegada al consumidor final. La gama afectada es amplia e incluye productos de uso común como el gel para heridas Medihoney, la miel médica, el hidrogel, los apósitos estériles para quemaduras y las láminas de gel. La retirada afecta a múltiples referencias y lotes, por lo que las autoridades han instado a una revisión exhaustiva de todos los inventarios para garantizar que ningún producto comprometido permanezca en circulación, priorizando la seguridad del paciente por encima de todo.

Un protocolo de actuación coordinado para toda la cadena sanitaria

Para gestionar la retirada de manera ordenada y efectiva, se ha activado un riguroso protocolo de actuación que involucra a todos los actores de la cadena de distribución y atención sanitaria. La empresa distribuidora, PRIM, ha emitido un aviso formal dirigido a todos los eslabones del sistema. Los distribuidores secundarios deben inspeccionar su inventario, poner en cuarentena todos los productos afectados y notificar a sus clientes (farmacias y centros sanitarios) a los que hayan suministrado dichos artículos.

A su vez, las farmacias y los profesionales sanitarios juegan un papel crucial en la primera línea. Tienen la responsabilidad de revisar sus existencias de inmediato, aislar cualquier producto de la lista y dejar de dispensarlos o utilizarlos. Además, se les ha solicitado que estén atentos a cualquier paciente que pueda presentar síntomas de infección tras haber utilizado estos productos y que notifiquen dichas incidencias a través de los canales oficiales de farmacovigilancia. Esta acción coordinada es esencial para minimizar el riesgo y asegurar que la retirada se complete con la máxima celeridad y diligencia.

Recomendaciones urgentes para los pacientes y usuarios

El mensaje para los pacientes que puedan tener alguno de estos productos MediHoney en su domicilio es claro y directo: el cese inmediato del uso. La AEMPS insiste en que no deben aplicar más estos productos sobre sus heridas o quemaduras. En su lugar, se les recomienda encarecidamente que se pongan en contacto con su médico o profesional sanitario de referencia. Este contacto es fundamental para que puedan recibir indicaciones sobre un tratamiento alternativo seguro y adecuado para continuar con su proceso de curación sin interrupciones ni riesgos.

No se trata de una alarma para generar pánico, sino de una medida de precaución fundamental para la seguridad. Si un paciente experimenta enrojecimiento, inflamación, dolor inusual o supuración en la zona donde aplicó el producto, debe buscar atención médica sin demora. La colaboración ciudadana, siguiendo estas indicaciones, es vital para el éxito de esta alerta sanitaria y para prevenir complicaciones que podrían derivarse del uso de un producto cuya esterilidad ha sido comprometida.