En Directo

Oleada de incendios

Última hora de los incendios en España | 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

Bomberos forestales de la 'Brigada Vigo', en uno de los frentes que afectan a Ourense.

Bomberos forestales de la 'Brigada Vigo', en uno de los frentes que afectan a Ourense. / ABRAHAM ROSENDO "BREIKUS"

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

