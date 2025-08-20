¿Qué diferencia hay entre tiempo violento y tiempo extremo?

Las agencias meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) utilizan distintos términos para clasificar fenómenos atmosféricos según su intensidad, duración e impacto. Dos de estos términos son tiempo violento y tiempo extremo, que aunque pueden parecer similares, tienen diferencias importantes.

Tiempo Violento

El tiempo violento se refiere a fenómenos meteorológicos intensos y peligrosos, pero generalmente localizados y de duración relativamente corta. Estos episodios suelen superar ciertos umbrales de intensidad que pueden causar daños o riesgos significativos, aunque están dentro de lo que se considera “normalmente intenso” en el ámbito meteorológico. Los avisos relativos a estos episodios suelen ser de nivel amarillo o naranja.

Ejemplos recientes de tiempo violento incluyen tormentas con granizo grande, fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales en áreas concretas, como las tormentas que afectaron a la mitad norte y tercio este de España el pasado julio, según alertas de AEMET. También se corresponde a esta consideración los avisos por viento fuerte en diversas comarcas de Catalunya, con rachas superiores a 90 km/h, según Meteocat.

Tiempo Extremo

El tiempo extremo hace referencia a condiciones meteorológicas mucho más severas, raras o excepcionales, que superan umbrales muy elevados y suelen tener un impacto amplio y prolongado. Estos fenómenos suelen causar daños importantes y duraderos tanto en el entorno natural como en la sociedad y la economía. Los avisos de estos fenómenos son de nivel rojo o morado.

Un claro ejemplo reciente es la ola de calor prolongada que ha afectado a España, con temperaturas históricas durante varios días consecutivos, con avisos emitidos tanto por AEMET como por Meteocat. Otro caso serían inundaciones severas o nevadas extraordinarias, que también entran dentro de esta categoría.

Esta clasificación ayuda a las autoridades y a la población a comprender mejor el nivel de riesgo asociado a cada fenómeno y a tomar las precauciones necesarias según la gravedad del evento meteorológico.