Meteorología

¿Qué diferencia hay entre tiempo violento y tiempo extremo?

Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: "Hay riesgo de fenómenos violentos"

El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo

Tareas de limpieza en una calle de Paiporta. RIADA HISTÓRICA . VOLUNTARIOS LIMPIANDO EL BARRO . DANA 2024 . GOTA FRIA . INUNDACIONES EN L'HORTA SUD . RIBERA ALTA . LOS SERRANOS . CAMP DEL TURIA . LA HOYA DE BUÑOL . REQUENA-UTIEL

Ángel Guerrero

Las agencias meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) utilizan distintos términos para clasificar fenómenos atmosféricos según su intensidad, duración e impacto. Dos de estos términos son tiempo violento y tiempo extremo, que aunque pueden parecer similares, tienen diferencias importantes.

Tiempo Violento

El tiempo violento se refiere a fenómenos meteorológicos intensos y peligrosos, pero generalmente localizados y de duración relativamente corta. Estos episodios suelen superar ciertos umbrales de intensidad que pueden causar daños o riesgos significativos, aunque están dentro de lo que se considera “normalmente intenso” en el ámbito meteorológico. Los avisos relativos a estos episodios suelen ser de nivel amarillo o naranja.

Ejemplos recientes de tiempo violento incluyen tormentas con granizo grande, fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales en áreas concretas, como las tormentas que afectaron a la mitad norte y tercio este de España el pasado julio, según alertas de AEMET. También se corresponde a esta consideración los avisos por viento fuerte en diversas comarcas de Catalunya, con rachas superiores a 90 km/h, según Meteocat.

Tiempo Extremo

El tiempo extremo hace referencia a condiciones meteorológicas mucho más severas, raras o excepcionales, que superan umbrales muy elevados y suelen tener un impacto amplio y prolongado. Estos fenómenos suelen causar daños importantes y duraderos tanto en el entorno natural como en la sociedad y la economía. Los avisos de estos fenómenos son de nivel rojo o morado.

Un claro ejemplo reciente es la ola de calor prolongada que ha afectado a España, con temperaturas históricas durante varios días consecutivos, con avisos emitidos tanto por AEMET como por Meteocat. Otro caso serían inundaciones severas o nevadas extraordinarias, que también entran dentro de esta categoría.

Esta clasificación ayuda a las autoridades y a la población a comprender mejor el nivel de riesgo asociado a cada fenómeno y a tomar las precauciones necesarias según la gravedad del evento meteorológico.

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas hoy y mañana

Las 'malas hierbas': islas de biodiversidad urbana que hay que preservar

Un bombero forestal graba en primera persona la difícil lucha contra los incendios que sufre Ourense

Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: "Hay riesgo de fenómenos violentos"

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

Lluvias intensas en Catalunya: el aviso del Meteocat para las próximas horas

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

Asturias entrará con maquinaria pesada en León para prevenir nuevos incendios: "Haremos una línea de defensa"